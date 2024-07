Pep Guardiola a dezvăluit ce se întâmplă cu Kevin de Bruyne: ”Clubul m-a informat”

Starul belgian a fost dorit în ultima perioadă în Major League Soccer și Arabia Saudită și s-a zvonit că acesta ar putea pleca de la Manchester City încă din această vară.

Întrebat despre situația mijlocașului, Pep Guardiola, antrenorul campioanei Angliei, s-a rezumat să spună că nu a sosit nicio ofertă oficială pe adresa clubului pentru KDB.

Tehnicianul își dorește ca experimentatul fotbalist belgian să rămână sub comanda sa și în sezonul 2024-2025.

”Nu am vorbit cu el, dar clubul m-a informat că nu am primit nicio ofertă. Nu știu ce se va întâmpla, dar sper să rămână. Depinde de Kevin, dar acum mi s-a spus că va rămâne”, a spus antrenorul lui Manchester City, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

