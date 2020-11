A inceput sa PLANGA IN DIRECT! Imagini emotionante cu Valdano, cel alaturi de care Maradona a cucerit Mondialul din '86

Vestea decesului lui Maradona a socat lumea fotbalui!

Jorge Valdano, fostul coechipier al lui Maradona la nationala Argentinei, alaturi de care a castigat Campionatul Mondial in 1986, nu si-a putut stapani lacrimile in momentul in care a vorbit despre prietenul sau.

Aflat pe Giuseppe Meazza, Valdano a intrat in direct la o emisiune speciala pentru Champions League, in cadrul postului Movistar.

Argentinianul a fost intrebat de moartea fostului sau coechipier, moment in care a izbucnit in plans si a declarat: "M-a surprins mult vestea. M-a durut extrem de tare. Multe dintre amintirile pe care le avem impreuna imi aduceau zambetul pe buze".