Internaționalul nigerian Victor Osimhen a intrat în istoria clubului Napoli după ce a reușit un hat-trick în meciul din Serie A împotriva lui Sassuolo, 6-1 în deplasare, egalând astfel un record al legendarului Diego Armando Maradona.

Recordul lui Maradona consta în marcarea a cel puțin 10 goluri pentru patru sezoane consecutive în tricoul clubului italian.

Osimhen, lider incontestabil al echipei Napoli, a egalat performanța lui Maradona între anii 2020 și 2024.

3 - Victor #Osimhen is only the 3rd player in Napoli's history to score at least 10 goals in 4 consecutive seasons in Serie A, after Diego Armando Maradona (between 1984/85 and 1987/88) and Attila Sallustro (between 1929/30 and 1932/33). Legendary.#SassuoloNapoli #SerieA pic.twitter.com/NEgXXaDU1t