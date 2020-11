Maradona s-a transferat DOAR pentru ei! Motivul pentru care si-a distrus cariera! Diego, "una historia de diez"

www.sport.ro republica povestea de dragoste dintre Maradona si Napoli, asa cum a fost ea scrisa pe 30 octombrie 2014!



Zi magica pentru idolul Maradona, un jucator adulat de zeci de milioane de suporteri din intreaga lume.

Napoli, o stare de spirit, o poveste. Niciodata clubul din peninsula nu a fost cel mai bun din Europa. Niciodata nu a stralucit ani la randul in Italia, insa un lucru e clar: Maradona a schimbat totul, iar pentru ceea ce a facut Diego sa insemne Napoli, jucatori ca Higuain plang pe teren.

In 2014, pe 30 octombrie, Diego Armando Maradona atinge doua borne: implineste varsta de 54 de ani, dar mai e un moment special. Se fac 17 ani de cand s-a retras din fotbal, pe data de 30 octombrie 1997, de la Boca Juniors.



Lacrimile lui Higuain



Un moment care a socat pe toata lumea care se uita la Champions League i-a avut in prim-plan sezonul trecut chiar pe cei de la Napoli. Cu 12 puncte in grupa cu Arsenal, Dortmund si Marseille, italienii au pierdut calificarea in optimile Ligii intr-un minut 87, insa nu in partida lor!

Grosskreutz facea 2-1 pentru Dortmund la Marseille, si chiar daca Napoli castiga acasa cu 2-0 in fata lui Arsenal, tot nemtii mergeau mai departe. Frustrare, nervi si parere de rau pentru o echipa care a realizat un lucru trist, insa unic: a ratat calificarea la golaveraj, cu 12 puncte adunate! Trei meciuri acasa, trei victorii: 2-1 cu Dortmund, 3-2 cu Marseille si 2-0 cu Arsenal. Lacrimile lui Higuain dupa meciul trist de pe San Paolo spun totul...

Diego Maradona, starul adulat de toti cei care tin cu Napoli, ramane eroul care nu a plans pe San Paolo. Argentinianul a ramas in memoria publicului napoletan drept cel mai important jucator care a imbracat vreodata tricoul clubului.

Diego Armando Maradona



Istoria lui 'El Pibe D'oro' se leaga de marea performanta a celor de la Napoli: Cupa UEFA din 1989, castigata in mare parte cu ajutorul si sclipirile sale. Venirea lui Maradona a schimbat foarte multe pentru Napoli: ajuns la echipa in 1984, i-a ajutat pe italieni sa cucereasca cinci dintre cele opt mari trofee pe care le au in vitrina - Serie A ('87 si '90), Cupa Italiei ('87), Supercupa Italiei ('90) si Cupa UEFA ('89).

Practic, cea mai frumoasa perioada din istoria clubului a fost scrisa de geniul lui Maradona, motiv pentru care orasul este inca la picioarele sale. Cu o cifra neoficiala de peste 20 de milioane de fani in intreaga lume, Napoli e al patrulea cel mai iubit club din Italia.

Maradona a jucat pe San Paolo din 1984 pana in 1990, cea mai lunga perioada pe care a petrecut-o la un club in intreaga sa cariera. Pana astazi, Diego ramane cel mai bun marcator din istoria lui Napoli - 115 goluri in 259 de partide.

Cat de mult inseamna Maradona pentru Napoli:

- in 1983 erau la retrogradare, insa in vara lui '84 plateau 12 milioane de euro Barcelonei pentru transferul lui Maradona

- mutarea a fost cea mai scumpa din istoria fotbalului, in acel moment

- la trei ani de la venirea lui Diego pe San Paolo, clubul lua primul sau titul, reusind dubla: Serie A - Cupa Italiei

- in 2000, clubul a retras legendarul tricou cu numar 10, in onoarea sa

- Consiliul Local a dorit sa numeasca stadionul San Paolo - Arena Diego Armando Maradona, dar legea nu a permis acest lucru. In Italia, pentru ca un nume propriu sa fie atribuit unei constructii trebuie sa fi trecut cel putin 10 ani de la moartea individului.

Maradona in 1989, pe San Paolo, la incalzire. Urma semifinala de Cupa UEFA cu Bayern:



Ziua Z pentru Maradona



In 1990, Italia organiza Cupa Mondiala, iar stadionul celor de la Napoli era selectat printre arenele pe care urma sa se joace. Maradona, un star international in acei ani si o vedeta incontestabila in Italia, ii ruga pe fanii napoletani sa sustina Argentina in meciul direct cu Italia, din semifinalele competitiei.

"Nu-mi place faptul ca acum toata lumea le cere napoletanilor sa fie italieni si sa sustina echipa nationala! Napoli a fost intotdeauna o zona marginalizata, delimitata abuziv de restul Italiei. Este un oras care sufera de un rasism nedrept!", spunea Diego in iulie 1990.

Rivalitatea dintre Italia si Argentina s-a vazut pe fiecare stadion la acea Cupa Mondiala - la fiecare meci al sud-americanilor imnul lor national fiind huiduit copios, la fel si starul argentinian al lui Napoli - Maradona.

Insa pe San Paolo, toti fanii au tacut la semifinale si nu si-au aratat ostlitatea, tocmai din respect pentru Diego. Mai mult, Maradona marca golul calificarii Argentinei in finala, de la 11 metri, chiar in fata Italiei. Ultimul act urma sa fie pierdut de sud-americani cu 0-1 in fata Germaniei de Vest. Fanii napoletani afisau un steag imens la semifinala, ca raspuns la solicitarea lui Diego de a scanda pro-Argentina: "Maradona, Napoli te iubeste, dar Italia e tara noastra".

Drogurile si Camorra



Din cauza comportamentului sau, organizatorii CM 1990 - italienii - au dispus teste anti-dopping pentru Maradona. A fost gasit drogat cu cocaina, imediat dupa Cupa Mondiala, si suspendat pentru 15 luni, astfel ca aventura sa de la Napoli lua sfarsit. La fel si cariera de nivel inalt la un club.

In anii in care juca in Italia, Maradona a atins, fara doar si poate, varful carierei. Dupa sezoane in care a fost accidentat in cateva randuri si a avut nevoie de tratament strict pentru a mai putea juca vreodata, el insusi a cerut transferul de la Barcelona. Sefii s-au inteles cu Napoli, iar el a explodat acolo.

Dintre nebuniile sale, Diego ajunsese un consumator de cocaina si adunase un total de 70.000 de dolari din amenzi pentru ca nu se prezenta la toate antrenamentele, nici la toate meciurile in care era apt din punct de vedere fizic. Scuza pe care o spunea cel mai des la Napoli era 'oboseala'... Tot in perioada petrecuta pe San Paolo, Maradona a fost implicat si in mai multe scandaluri si s-a scris in dese randuri ca avea legaturi ce temuta organizatie Camorra.

Post Maradona



Cel mai greu moment dupa plecarea lui Maradona a avut loc in 2004, cand s-a declarat falimentul. Imediat, clubul a cazut in Serie C, iar salvarea s-a numit Aurelio De Laurentiis. Producator de film, el a investit masiv in echipa, iar in doar trei ani Napoli era din nou in Serie A. Atat de bine i-a mers echipei sub conducerea lui De Laurentis, incat in 2013 s-a plasat pe locul 15 in clasamentul Deloitte al celor mai bogate formatii din lume, cu un profit de 148 de milioane de euro. Revenirea lui Napoli in elita fotbalului a fost un parcurs lung, insa intoarcerea unui scor in 90 de minute e o chestiune de forma si determinare.

"Ce putea sa faca Zidane cu mingea, Maradona face cu o portocala", Michel Platini.

"Si daca as juca pentru un milion de ani, nu as fi nici macar aproape de Maradona. In orice caz, nici nu mi-as dori asta. El este cel mai mare din toate timpurile si dintre cati jucatori vor mai exista!", Lionel Messi.

Ce se intampla cand Maradona merge la Napoli:



AICI imagini din filmul "Maradona", regizat in 2008 de Emir Kusturica:

Autor: Ionut Curea