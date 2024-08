Meciul, desfășurat la Bordeaux, s-a încheiat cu o încăierare și un cartonaș roșu pentru mijlocașul francez Enzo Millot.

Franța, gazda Jocurilor Olimpice, a eliminat-o pe Argentina și astfel și-a luat revanșa pentru înfrângerea suferită în finala Cupei Mondiale din Qatar.

Triumful francezilor, datorat unui gol marcat devreme de Jean-Philippe Mateta, a fost umbrit de o încăierare de după meci. Strigăteșe franceze care veneau din tribune au provocat o reacție adversă din partea jucătorilor argentinieni, care a dus la o confruntare fizică pe teren. VEZI GALERIA

They really brought all that beef to the Olympics ???????????? pic.twitter.com/1O01kG6HAu