Galca este dorit de unul dintre marile cluburi din Danemarca. Conditiile puse ca sa ramana la Vejle

Costel Galca antreneaza in Danemarca din martie 2019.

Costel Galca mai are contract cu Vejle pana in vara, dar oficialii clubului danez au anuntat ca el nu a semnat inca prelungirea contractului, desi i-a fost propusa continuarea colaborarii. Echipa romanului ocupa locul patru in play-out, cu 32 de puncte, cu sapte mai mult decat Lyngby, ocupanta primei pozitii retrogradabile.

Galca vrea sa continue sa antreneze echipa, dar asteapta sa salveze matematic echipa de la retrogradare, pentru a primi asigurari ca proprietarii clubului vor investi mai mult in transferuri si vor stabili o strategie de transferuri mai predictibila. In ultimele sezoane, actionarul Andrei Zolotko si partenerul sau din Consiliul de Administratie, Jin Chang, au promis investitii foarte mari odata cu preluarea clubului, dar au adus in fiecare sezon foarte multi jucatori, un amestec neomogen, cu ajutorul unei retele de impresari si scouteri din intreaga lume, carora vrea sa le creasca valoarea si sa ii vanda in profit.

Asa se face ca Vejle, de cinci ora campioana a Danemarcei si de sase ori castigatoare a Cupei, a retrogradat la finalul sezonului 2018-2019, dar Costel Galca a reusit promovarea in Superliga in stagiunea imediat urmatoare. Insa, schimbarile masive la nivel de lot au afectat stabilitatea echipei si rezultatele au oscilat, iar clubul se lupte din nou pentru evitarea retrogradarii. Vejle are in acest moment in lot jucatori cu 16 nationalitati, dintre care patru sunt imprumutati.

GALCA ESTE DORIT DE AARHUS, UNUL DINTRE CLUBURILE DE TRADITIE DIN DANEMARCA

Galca ar fi primit mai multe oferte din campionate din nordul Europei, dar cea mai interesanta ar fi de la Aarhus GF. Clubul din regiunea Midtjylland a fost infiintat in 1880 si este unul dintre cele mai mari din Danemarca, detinand recordul de sezoane in prima liga daneza (68).

Aarhus are cinci titluri de campioana, noua Cupe ale Danemarcei si sferturi de finala in Cupa Campionilor Europeni (1961) si Cupa Cupelor (1989), dar ultimul trofeu a fost castigat in 1996. Echipa joaca pe Ceres Park, un stadion de 20.000 de locuri, al treilea cel mai mare din Danemarca. "De hviie" nu s-au calificat niciodata in grupele competiilor europene, iar in sezonul trecut au pierdut in mod rusinos in turul secund al preliminariilor Europa League, in fata slovenilor de la NS Mura, 0-3.

Desi a adus doua locuri trei consecutive in Superliga, conducerea nu e multumita de antrenorul David Nielsen, un fost fotbalist controversat cu probleme grave cu dependenta de jocuri de noroc si acte de violenta asupra colegilor si adversarilor, care si-a indepartat vestiarul. Acesta are contract pana in 2023, dar conducerea crede ca si-a atins deja plafonul profesional, asa ca ei cauta un inlocuitor care sa le poata face concurenta celor de la FC Copenhaga si FC Midtjylland.

ESTE FOSTA GLORIE A STELEI SI ESTE ULTIMUL ANTRENOR CARE A CASTIGAT TITLUL CU FCSB

Costel Galca (49 ani) a evoluat ca mijlocas central pentru Progresul (1988-1989), FC Arges (1989-1991), Steaua (1991-1996), Mallorca (1996-1997), Espanyol (1997-2001), Villarreal (2001-2003), Zaragoza (2003) si Almeria (2003-2006). Cu "ros-albastrii" are patru titluri de campion in Divizia A, doua trofee Cupa Romaniei si doua Supercupa Romaniei. El are 68 de selectii si 4 goluri pentru nationala Romaniei, cu care a participat la CM 1994, Euro 1996, CM 1998 si Euro 2000.

Ca antrenor, le-a pregatit pe Almeria B (2009-2010), Romania U17 (2013-2014), FCSB (2014-2015), Espanyol (2015-2016), Al Taawoun (2016-2017), Al Fayha (2017) si Vejle (2019-2021). Este ultimul antrenor care a castigat titlul cu FCSB, in sezonul 2014-2015, stagiune in care a reusit o tripla istorica (titlul Liga 1 - Cupa Romaniei - Cupa Ligii). In ultimul an, el a mai fost dorit de FC Viitorul, CSU Craiova, Gaziantep FK si Malmo FF.