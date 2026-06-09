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Dinamo, locul 3 în ultima ediției a Diviziei A1 la volei feminin, a anunțat transferul jucătoarei din naționala Franței Amelie Rotar , după ce efectuase alte trei achiziții de top pentru viitorul sezon: Georgiana Popa (vezi galeria foto de mai sus) și bulgăroaicele Petya Barakova și Gergana Kyoseva .

”𝐀𝐌𝐄𝐋𝐈𝐄 𝐑𝐎𝐓𝐀𝐑 vine la DINAMO 🔥🤯

Amelie are 25 de ani, 1,89m și va evolua la Dinamo pe postul de opus! Ultima echipă la care a activat este Goztepe Sk din Turcia. Este o jucătoare de forță, dar și versatilă, ea jucând la naționala Franței pe postul de extremă!

De asemenea, Amelie a jucat în a doua parte a sezonului 2024-2025 la Volei Alba Blaj, reușind eventul!

Ne bucurăm că faci parte din povestea noastră, Amelie! Mult succes în alb roșu! ⬜️🟥”, a postat astăzi pagina CS Dinamo Volei.

În vârstă de 25 de ani, Rotar este născută în Martigues, Franța, din tată român (fostul voleibalist de națională Tudor Rotar) și mamă franțuzoaică, și evoluează pentru naționala Franței, cu care a participat inclusiv la Jocurile Olimpice din 2024.

Principala marcatoare a echipei, Radostina Marinova, OUT de la Dinamo

Ieri, clubul din Ștefan cel Mare anunțase despărțirea de principala marcatoare a echipei, Radostina Marinova:

”Mulțumim, Radostina!

Radostina Marinova părăsește gruparea din Ștefan cel Mare după un sezon în tricoul lui Dinamo.

Top scorer pentru formația noastră, ‘Radi’ a terminat pe locul 4 în clasamentul celor mai bune marcatoare, contribuind din plin la medaliile obținute în acest sezon.

Îți mulțumim pentru tot! Mult succes în carieră!”.

În perspectiva noului sezon, în care Dinamo va ataca titlul de campioană, clubul din Ștefan cel Mare a anunțat prelungirea înțelegerii cu căpitanul Cristina Miron (vezi galeria foto de mai jos), dar și trei mutări importante: transferul extremei Georgiana Popa de la campioana CSO Voluntari, transferul internaționalei bulgare Petya Barakova, finalistă de Champions League, și revenirea extremei bulgare Gergana Kyoseva după un sezon de pauză prilejuită de nașterea fetiței sale.