Verdictul lui Costel Gâlcă după ce Florin Tănase a semnat cu FCSB, iar Denis Alibec, cu Farul Constanța

Ambii au evoluat sezoanele precedente în zona Golfului. Florin Tănase a fost jucătorul saudiților de la Al Akhdoud, în timp ce Denis Alibec a jucat pentru qatarezii de la Muaither SC.

Costel Gâlcă: ”Tănase și Alibec vor da un plus campionatului!”

Rămași liberi de contract, cei doi jucători au așteptat oferte din partea unor cluburi din străinătate, însă în cele din urmă au decis să revină în campionatul României. În cazul lui Florin Tănase, acesta poate pleca oricând de la FCSB în cazul în care va primi o ofertă mai bună.

Cele două întăriri ajunse la FCSB și Farul nu îl bucură deloc pe Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Universitatea Craiova. Deși recunoaște că Tănase și Alibec vor aduce un plus competiției interne, tehnicianul crede că va deveni mai dificilă și misiunea echipei sale.

”Sunt jucători cu experiență, cu calități individuale foarte bune și cu siguranță vor da un plus campionatului și își vor ajuta echipele”, a spus Costel Gâlcă la conferința de presă.

Universitatea Craiova se va duela duminică, în etapa a cincea din Superliga României, cu Sepsi Sfântu Gheorghe. Întrebat dacă pentru Sepsi va reprezenta un dezavantaj faptul că l-a pierdut pe Marius Ștefănescu, fotbalistul ajuns în vară la FCSB, Gâlcă a declarat că Mihajlo Neskovic a acoperit foarte bine poziția lăsată liberă de Ștefănescu.

”Ei au demonstrat că și-au păstrat intensitatea, agresivitatea, modul de a se impune prin joc. Ștefănescu are calitățile sale individuale și aducea un plus echipei, dar au venit jucători, Neskovic, și a făcut un meci destul de bun cu Rapid, a fost destul de prezent în joc. Cum am zis și înainte, ceea ce fac în teren nu s-a schimbat foarte mult față de anul trecut”, a mai spus Gâlcă.