Galca e dorit INAPOI in Liga 1! Cu cine negociaza: "Nu pot sa ascund ca il prefer pe el!"

Costel Galca a retrogradat cu Veijle in liga secunda daneza, insa clubul vrea sa-l pastreze.

Nu duce lipsa de oferte. In Romania, Botosaniul l-ar vrea dupa despartirea de Ciobotariu, care va ajunge selectioner in Liban. In cazul in care Galca va refuza revenirea in Liga 1, unde a mai pregatit-o pe FCSB timp de un sezon, in 2014-2015, patronul Botosaniului Iftime se va reorienta.

Pe lista lui mai sunt Costel Enache, Mihai Teja sau Flavius Stoican, insa nu este exclusa nici varianta continuarii cu Marius Croitoru, care face parte si acum din staff-ul echipei.

"Recunosc, am o mare afinitate vizavi de Galca. Dar el e-n Danemarca, nu stiu daca vrea sa plece de acolo. As vrea enorm un antrenor cum e Galca. Vedem, momentam sa castigam si ultima etapa de la Iasi si pe urma vedem", a spus Iftime, citat de Gazeta Sporturilor.