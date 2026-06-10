Internaționalul român nu și-a mai prelungit contractul cu Pisa și trebuie să își găsească o nouă echipă în această vară.
Marius Marin poate continua în Italia! Clubul care se interesează de internaționalul român
Marius Marin a plecat de la Pisa după opt ani.
Rămas liber de contract în această vară, s-a vehiculat că Marius Marin ar putea ajunge la Sevilla, în La Liga, însă situația complicată a clubului andaluz a făcut imposibilă mutarea. Situația financiară și faptul că la Sevilla sunt negocieri cu privire la vânzarea pachetului majoritar de acțiuni au complicat transferul ui Marius Marin, care și-ar fi dat acordul pentru transfer.
Conform jurnalistului Luca Cerchione, Marius Marin ar putea continua în Italia după ce contractul său cu Pisa a expirat.
Cerchione susține însă că Marius Marin ar putea continua în Italia. Jurnalistul spune că cei de la Palermo sunt interesați de serviciile mijlocașului român.
Palermo nu a reușit să obțină promovarea la finalul acestui sezon, astfel că, în următoarea stagiune, în cazul în care Marius Marin va semna, va evolua în Serie B.
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