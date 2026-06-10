Marius Marin poate continua în Italia! Clubul care se interesează de internaționalul român

Marius Marin poate continua în Italia! Clubul care se interesează de internaționalul român Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Marius Marin a plecat de la Pisa după opt ani. 

TAGS:
marius marinPalermoPisaSevillaTransfer
Din articol

Internaționalul român nu și-a mai prelungit contractul cu Pisa și trebuie să își găsească o nouă echipă în această vară. 

Palermo se interesează de Marius Marin

  • Marius marin 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Rămas liber de contract în această vară, s-a vehiculat că Marius Marin ar putea ajunge la Sevilla, în La Liga, însă situația complicată a clubului andaluz a făcut imposibilă mutarea. Situația financiară și faptul că la Sevilla sunt negocieri cu privire la vânzarea pachetului majoritar de acțiuni au complicat transferul ui Marius Marin, care și-ar fi dat acordul pentru transfer. 

Conform jurnalistului Luca Cerchione, Marius Marin ar putea continua în Italia după ce contractul său cu Pisa a expirat. 

Cerchione susține însă că Marius Marin ar putea continua în Italia. Jurnalistul spune că cei de la Palermo sunt interesați de serviciile mijlocașului român. 

Palermo nu a reușit să obțină promovarea la finalul acestui sezon, astfel că, în următoarea stagiune, în cazul în care Marius Marin va semna, va evolua în Serie B.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Trump bombardează Iranul, imediat după ce anunțase, pentru a 38-a oară, încheierea războiului
Trump bombardează Iranul, imediat după ce anunțase, pentru a 38-a oară, încheierea războiului
ULTIMELE STIRI
(P) The World Calls for Play! Promoțiile și surprizele pregătite de Totogaming pentru vara fotbalului sunt cu adevărat impresionante
(P) The World Calls for Play! Promoțiile și surprizele pregătite de Totogaming pentru vara fotbalului sunt cu adevărat impresionante
Vlad Georgescu, poloist de top al României, e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Vlad Georgescu, poloist de top al României, e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Fratele geamăn al fotbalistului de la FCSB, prezentat în Superliga!
Fratele geamăn al fotbalistului de la FCSB, prezentat în Superliga!
El este cel mai înalt fotbalist din istoria Campionatului Mondial! A debutat la națională în acest an
El este cel mai înalt fotbalist din istoria Campionatului Mondial! A debutat la națională în acest an
Csikszereda s-a înțeles cu fotbalistul de 250.000 de euro! Va fi prezentat în scurt timp
Csikszereda s-a înțeles cu fotbalistul de 250.000 de euro! Va fi prezentat în scurt timp
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a făcut anunțul: „L-am luat și pe Coman, și pe Drăguș”

Gigi Becali a făcut anunțul: „L-am luat și pe Coman, și pe Drăguș”

Florin Prunea, dat pe spate de transferul rezolvat de Gigi Becali: „Mamă, ce fotbalist!”

Florin Prunea, dat pe spate de transferul rezolvat de Gigi Becali: „Mamă, ce fotbalist!”

Dorinel Munteanu a semnat și a fost prezentat oficial!

Dorinel Munteanu a semnat și a fost prezentat oficial!

De neimaginat: decizia americanilor în cazul Iranului cu 48 de ore înainte de startul Mondialului

De neimaginat: decizia americanilor în cazul Iranului cu 48 de ore înainte de startul Mondialului

Gata, CFR Cluj s-a înțeles cu noul antrenor! Varga a dezvăluit când sosește în Gruia și pe câți ani semnează

Gata, CFR Cluj s-a înțeles cu noul antrenor! Varga a dezvăluit când sosește în Gruia și pe câți ani semnează

Rotar a plecat din Turcia și a semnat astăzi cu Dinamo!

Rotar a plecat din Turcia și a semnat astăzi cu Dinamo!



Recomandarile redactiei
Vlad Georgescu, poloist de top al României, e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Vlad Georgescu, poloist de top al României, e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Fratele geamăn al fotbalistului de la FCSB, prezentat în Superliga!
Fratele geamăn al fotbalistului de la FCSB, prezentat în Superliga!
Csikszereda s-a înțeles cu fotbalistul de 250.000 de euro! Va fi prezentat în scurt timp
Csikszereda s-a înțeles cu fotbalistul de 250.000 de euro! Va fi prezentat în scurt timp
El este cel mai înalt fotbalist din istoria Campionatului Mondial! A debutat la națională în acest an
El este cel mai înalt fotbalist din istoria Campionatului Mondial! A debutat la națională în acest an
Ce șansă pentru Jovo Lukic! Anunțul făcut în Bosnia, cu două zile înaintea primului meci de la CM 2026
Ce șansă pentru Jovo Lukic! Anunțul făcut în Bosnia, cu două zile înaintea primului meci de la CM 2026
Alte subiecte de interes
Ioan Becali anunță: ”5.000.000 de €! Suntem în discuții”
Ioan Becali anunță: ”5.000.000 de €! Suntem în discuții”
Șucu și Moldovan încearcă transferul verii în SuperLigă! Ioan Becali confirmă: "I-am propus ceva"
Șucu și Moldovan încearcă transferul verii în SuperLigă! Ioan Becali confirmă: "I-am propus ceva"
Horațiu Moldovan, în cursă cu Ionuț Radu pentru transferul în Serie B! Italienii au anunțat favoritul: ”El este în plan secund!”
Horațiu Moldovan, în cursă cu Ionuț Radu pentru transferul în Serie B! Italienii au anunțat favoritul: ”El este în plan secund!”
Dennis Man, criticat aspru în presa italiană după ce a irosit un penalty în Parma - Palermo 0-1, meci EXCLUSIV pe VOYO
Dennis Man, criticat aspru în presa italiană după ce a irosit un penalty în Parma - Palermo 0-1, meci EXCLUSIV pe VOYO
Tratativele continuă! Ce au cerut italienii înainte de a negocia transferul lui Olimpiu Moruțan
Tratativele continuă! Ce au cerut italienii înainte de a negocia transferul lui Olimpiu Moruțan
Adrian Rus și Marius Marin nu au participat la primul antrenament al Pisei din acest sezon. Anunțul italienilor
Adrian Rus și Marius Marin nu au participat la primul antrenament al Pisei din acest sezon. Anunțul italienilor
CITESTE SI
Un român din Austria a fost condamnat la închisoare din cauza tatuajelor de pe corp: „Eram tânăr și prost”

stirileprotv Un român din Austria a fost condamnat la închisoare din cauza tatuajelor de pe corp: „Eram tânăr și prost”

Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

protv Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

Furtuni puternice și vijelii în România. ANM a emis cod galben de ploi în mai multe județe

stirileprotv Furtuni puternice și vijelii în România. ANM a emis cod galben de ploi în mai multe județe

Șoferul TIR-ului scăpat de sub control în Constanța ar fi suferit o criză diabetică la volan. Un polițist l-ar fi agresat

stirileprotv Șoferul TIR-ului scăpat de sub control în Constanța ar fi suferit o criză diabetică la volan. Un polițist l-ar fi agresat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!