"Nu mai exista respect pentru antrenor!" LIDER cu nou-promovata Vejle in Danemarca, Galca dezvaluie de ce nu a mai vrut sa revina in Romania

Costel Galca a triumfat cu FCSB in Liga 1 si Cupa Romaniei, in sezonul 2014 - 2015, iar acum are parte de rezultate foarte bune in Danemarca.

Galca a promovat cu Vejle in prima liga din Danemarca, iar startul acestui sezon este unul aproape perfect.

Antrenorul roman a dus echipa pe prima pozitie dupa primele 6 runde, reusind sa obtina 4 victorii, un rezultat de egalitate si doar o infrangere.

Campion in Romania cu FCSB, Galca dezvaluie de ce nu si-a dorit sa mai revina in Liga 1:

"Nu mi-am dorit sa revin in Romania! La noi, toata lumea vrea imediat rezultate. Acum, astazi! Nu exista rabdare, nu prea mai exista respect pentru antrenor.

Una vorbesti cu conducerea, in momentul in care semnezi contractul, cu totul altceva se intampla apoi. Aici, in Danemarca, nu prea se schimba antrenorii. Adica, primesti timpul necesar, macar un sezon, sa faci ceva, sa-ti implementezi ideile, sa construiesti", a spus Costel Galca, intr-un interviu acordat pentru Adevarul.

Costel Galca: "Conditiile din Danemarca sunt excelente de sus pana la copii si juniori!"

Antrenorul a facut si o comparatie intre fotbalul romanesc si cel danez:

"Aici, intensitatea jocului e mult mai mare. Si, spre deosebire de ce e la noi, aici s-au facut investitii importante. Si era normal sa se vada rezultatele. Nu vorbesc doar de fotbal, ci de tot ce inseamna sport. La fotbal, conditiile sunt excelente de sus pana la copii si juniori. Normal ca atunci cand ai un sistem sanatos, apar si rezultatele, la un moment dat.

Noi, la Vejle, suntem in subsolul clasamentului, la capitolul salariilor. La noi, nu depasesc 10.000 de euro pe luna. La echipele de top insa, Aarhus, Midtjylland, Brondby sau Copenhaga, acolo sunt bugete mari. In primul rand, se platesc sume importante pe transferuri. Apoi, salariile ajung si la 40.000 de euro pe luna. E o diferenta mare intre ei si noi, din punct de vedere financiar.

Obiectivul nostru principal e mentinerea in prima liga. Bineinteles, daca reusim mai mult, e foarte bine. Am avut, intr-adevar, un start reusit, peste asteptari, dar campionatul e abia la inceput. Pe de alta parte, ce ne da sperante e ca aceste rezultate de pana acum n-au fost intamplatoare. Au venit dupa un joc bun, cu multe ocazii pe care ni le-am creat in fiecare meci", a mai spus Galca.

Vejle primeste vizita lui Randers in runda 7 din Danemarca, in aceasta seara, de la 20:00.