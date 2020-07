Prima reactie a lui Galca dupa ce a promovat in prima liga din Danemarca! "E o mare victorie!" VIDEO cu bucuria din vestiar a fotbalistilor de la Vejle

Din articol VIDEO cu bucuria fotbalistilor

Costel Galca a promovat matematic cu Vejle in prima liga din Danemarca.

Vejle revine in prima divizie din Danemarca, la doar un sezon dupa retrogradare. Costel Galca a condus echipa spre promovare, iar obiectivul a fost indeplinit cu doua etape inainte de final.

Victoria din ultima etapa, scor 1-0 cu Nykobing, a promovat-o matematic pe Vejle.

Costel Galca s-a declarat entuziasmat pentru reusita echipei sale:

"Este o mare victorie pentru noi. Era de asteptat sa fie un meci inchis. Erau multe mize in joc, dar ne-am atins obiectivul si asta este cel mai important. Este posibil sa schimb echipa pentru ultimele doua meciuri, dar mentalitatea noastra este sa castigam, iar acest lucru nu se schimba daca am promovat. Nu prea am ce sa spun despre situatia mea la club. Momentan, sarbatoresc promovarea echipei", a declarat Galca la finalul partidei cu Nykobing.

VIDEO cu bucuria fotbalistilor

In vestiarul lui Vejle a fost sarbatoare dupa obtinerea promovarii. In 31 de meciuri, echipa lui Galca a obtinut 20 de victorii, 7 egaluri si doar 4 infrangeri.

Pentru Vejle va urma inca un sezon in Superligaen. Va fi al patrulea sezon in prima liga din Danemarca din ultimii 15 ani.