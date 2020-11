Costel Galca s-a calificat DRAMATIC in Cupa! Echipa romanului s-a chinuit cu o divizionara secunda

Vejle s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Danemarcei.

Echipa lui Costel Galca a evoluat in deplasare contra divizionarei secunde Brabrand. Yamga a deschis scorul pentru Vejle in minutul 25, dar gazdele au egalat dupa cateva minute.

Chiar inainte de fluierul final al primei reprize, Sousa a primit doua cartonase galbene in mai putin de doua minute si a fost eliminat. Echipa lui Costel Galca a continuat sa atace, dar in minutul 81, Sojberg a facut dubla pentru gazde care erau cat pe ce sa se califice. In ultimul minut al partidei, Briggs a adus egalarea pentru Vejle, iar meciul s-a dus in prelungiri.

Nimeni nu a mai marcat in cele 30 de minute suplimentare, partida urmand sa se duca la penalty-uri. Acolo baietii lui Costel Galca au executat perfect toate loviturile de pedeapsa, gazdele ratand doua, astfel, Vejle s-a calificat in turul urmator al Cupei.

In campionat, Vejle este pe locul 5, iar in etapa urmatoarea Galca va avea un meci de foc impotriva celor de la Brondby.