Dorinel Munteanu a semnat și a fost prezentat oficial!

Dorinel Munteanu a semnat și a fost prezentat oficial! Liga 2
SPORT.RO
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Dorinel Munteanu (57 de ani) a semnat cu o nouă echipă, la scurt timp după plecarea de la FC Hermannstadt.

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Dorinel MunteanuCSM Resita
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CSM Reșița, formație care a evoluat în play-out-ul sezonului trecut din Liga 2, a anunțat marți că Dorinel Munteanu este noul antrenor al echipei. Fostul mare internațional a fost prezentat în cadrul unei conferințe de presă.

Dorinel Munteanu, noul antrenor de la CSM Reșița

Dorinel Munteanu a vorbit despre obiectivul lui CSM Reșița, dar și despre accentul pus asupra centrului de copii și juniori.

"Am mai avut un mandat foarte scurt aici, la Reșița, dar telefonul domnului președinte și discuțiile cu domnul primar m-au convins să fac parte din acest proiect frumos. Nu va fi ușor, dar am experiența necesară. Știți istoria mea de la Galați. Îmi doresc ca și la Reșița să parcurg același traseu, adică formarea unei echipe competitive și crearea unui centru de copii și juniori foarte puternic.

Obiectivul este să formez o echipă competitivă. Apoi, pas cu pas, obiectivul va fi play-off-ul. După aceea, vom ataca ceea ne vom dori cu toții, promovarea în Superliga", a spus Dorinel Munteanu.

Întrebat dacă ia în calcul să aducă jucători de la fosta sa echipă, FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu a răspuns: "Nu am luat în calcul acest lucru. Noi avem un buget și trebuie să ne încadrăm în el. Important este ca jucătorii să fie plătiți la zi" 

Dorinel Munteanu vine după două retrogradări consecutive

Dorinel Munteanu nu trece prin cea mai bună perioadă din cariera de antrenor. În ultimele două sezoane a retrogradat atât cu Sepsi OSK, cât și cu FC Hermannstadt. De sibieni s-a despărțit în urmă cu câteva zile, în urma eșecului din barajul cu FC Voluntari.

Dorinel Munteanu a mai avut un scurt mandat la CSM Reșița în perioada noiembrie 2019 - iunie 2020.

Liderul all-time al selecțiilor la echipa națională a României a avut cele mai bune performanțe ca antrenor la Oțelul Galați, formație alături de care a cucerit titlul și Supercupa României în urmă cu 15 ani.

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