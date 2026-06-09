De neimaginat: decizia americanilor în cazul Iranului cu 48 de ore înainte de startul Mondialului

De neimaginat: decizia americanilor în cazul Iranului cu 48 de ore înainte de startul Mondialului CM 2026
Alexandru Hațieganu
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Una dintre gazdele turneului final, alături de Canada și Mexic, continuă să recurgă la niște decizii șocante pentru a transforma participarea unei naționale în competiție într-un veritabil coșmar.

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Federaţia Iraniană de Fotbal a acuzat, marţi, Statele Unite că i-au retras cota de bilete pentru Cupa Mondială (11 iunie - 19 iulie), denunţând acest lucru ca fiind o "obstrucţionare" în calea prezenţei fanilor iranieni.

"Cu mai puţin de trei zile înainte de începerea competiţiei, Statele Unite împiedică din nou fanii iranieni să participe la meciurile echipei naţionale din faza grupelor", a declarat forul de la Teheran într-un comunicat.

Textul citează un regulament FIFA care prevede că 8% din biletele pentru fiecare meci sunt alocate federaţiilor ţărilor participante, care le pot revinde sau distribui fanilor.

"Totuşi, în mod neaşteptat, cota alocată Federaţiei Iraniene de Fotbal a fost retrasă", a subliniat sursa citată, adăugând că "nu a putut oferi bilete fanilor iranieni".

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Nici FIFA, nici autorităţile americane nu au comentat până în prezent această informaţie, potrivit Agerpres.

Aceasta este cea mai recentă dispută dintre Iran şi Statele Unite cu privire la participarea perșilor la Cupa Mondială, organizată în comun de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Iranul a fost una dintre primele ţări calificate la Cupa Mondială, dar participarea sa a fost pusă sub semnul întrebării după războiul declanşat în Orientul Mijlociu de ofensiva israeliano-americană asupra ţării pe 28 februarie.

Incertitudinea privind aprobarea vizelor a forţat echipa să îşi mute cartierul general din Tucson (Arizona), în Tijuana, Mexic. Echipa a ajuns aici, duminică, unde va rămâne pe durata turneului. În schimb, partidele Iranului cu Noua Zeelandă (15 iunie, Los Angeles), Belgia (21 iunie, Los Angeles) și Egipt (26 iunie, Seattle) vor avea loc pe teritoriul Statelor Unite.

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