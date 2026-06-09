De neimaginat: decizia americanilor în cazul Iranului cu 48 de ore înainte de startul Mondialului

Federaţia Iraniană de Fotbal a acuzat, marţi, Statele Unite că i-au retras cota de bilete pentru Cupa Mondială (11 iunie - 19 iulie), denunţând acest lucru ca fiind o "obstrucţionare" în calea prezenţei fanilor iranieni.

"Cu mai puţin de trei zile înainte de începerea competiţiei, Statele Unite împiedică din nou fanii iranieni să participe la meciurile echipei naţionale din faza grupelor", a declarat forul de la Teheran într-un comunicat.

Textul citează un regulament FIFA care prevede că 8% din biletele pentru fiecare meci sunt alocate federaţiilor ţărilor participante, care le pot revinde sau distribui fanilor.

"Totuşi, în mod neaşteptat, cota alocată Federaţiei Iraniene de Fotbal a fost retrasă", a subliniat sursa citată, adăugând că "nu a putut oferi bilete fanilor iranieni".