Nu se mai poate abtine! Abia plecat de la FCSB, Harlem Gnohere face dezvaluire dupa dezvaluire. "Galca si Reghecampf au reusit, dar unde era domnul Becali?"

Saptamana trecuta, Harlem Gnohere a decis sa o paraseasca pe FCSB, chiar daca mai avea un an de contract.

Francezul nu a mai fost pe placul lui Bogdan Vintila si a ales sa plece mai bine liber de contract. Se spune ca fostul atacant de la Dinamo ar putea ajunge la Sibiu acolo unde Anamaria Prodan a ales sa investeasca in FC Hermannstadt.

Intrebat cand va mai castiga FCSB titlul, Gnohere a declarat ca atata timp cand Gigi Becali se implica si nu il lasa pe antrenor sa isi faca treaba, gruparea ros-albastra nu va mai reusi performanta din trecut.

De asemenea, el a dat de inteles ca FCSB a reusit sa castige titlul pentru ca la momentul respectiv Becali era in puscarie si nu se putea implica la echipa.

"Atunci cand antrenorii vor putea face ce vor. Este nevoie ca antrenorul sa faca ceea ce vrea. Nu trebuie sa li se dicteze. Este imposibil. Asculta, eu iti spun si tu zici adevarul. Cand a fost ultima data cand Steaua a castigat campionatul? Ok, Galca si Reghecampf au reusit, dar unde era domnul Becali? Vezi? Eu il apreciez ca om. Nu ai ce sa-i zici, el este super, el se poate duce la TV sa zica orice, dar este un om foarte bun. Azi eu sunt insurat datorita lui, pentru ca mi-a facut un contract foarte bun, am multe lucruri datorita lui, pentru ca am fost la FCSB. Dar trebuie să fim realisti. Cand a fost ultima data cand Steaua a castigat ultimul titlu? Asta este intrebarea care trebuie pusa", a declarat atacatul francez pentru ProSport.

Gnohere a bifat 115 meciuri in tricoul lui FCSB, a inscris 51 de goluri si a oferit 6 pase decisive.