Portarul austriac Florian Wiegele, care are 2,05 metri, este cel mai înalt jucător care a făcut vreodată parte dintr-un lot pentru Cupa Mondială.
Florian Wiegele, goalkeeper-ul naționalei Austriei, are 2,05 metri
Wiegele (2,05 metri și 25 de ani) a debutat la națională în martie și este în lotul Austriei pentru CM 2026.
El este legitimat în Cehia, la Viktoria Plzen, care l-a împrumutat în 2025 la Grazer AK, dar anterior Wiegele evoluase numai în ligile inferioare din Austria!
Portarul olandez Andries Noppert stabilise recordul precedent de înălțime la 2,03 m la Qatar 2022.
Următorii jucători cu cea mai mare înălţime sunt fundaşul englez Dan Burn (2,01 m), portarul columbian Alvaro Montero (2,01 m) şi fundaşul central bosniac Stjepan Radeljic (2,01 m).
Grupele de la CM 2026
Grupa A - Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia
Grupa B - Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina
Grupa C - Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti
Grupa D - SUA, Paraguay, Australia, Turcia
Grupa E - Germania, Costa de Fildeș, Ecuador, Curacao
Grupa F - Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia
Grupa G - Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
Grupa H - Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde
Grupa I - Franța, Senegal, Norvegia, Irak
Grupa J - Argentina, Algeria, Austria, Iordania
Grupa K - Portugalia, Columbia, Uzbekistan, RD Congo
Grupa L - Anglia, Croația, Ghana, Panama