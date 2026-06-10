Csikszereda va aborda sezonul următor de Superliga României cu un lot care va suferi modificări, mult schimbat față de ediția trecută. În plus, dat fiind faptul că a schimbat și antrenorul, în locul lui Robert Ilyeș fiind numit Istvan Szabo, acesta este un detaliu în plus pentru care vor urma înlocuiri semnificative la nivelul vestiarului.

Recent, presa din Ungaria a notat faptul că Szabo va aduce mai mulți fotbaliști maghiari, iar unul dintre ei este fundașul central Alex Szabo, în vârstă de 27 de ani. În sezonul trecut el a evoluat în liga secundă maghiară, la Kecskemet, pentru care a adunat 33 de meciuri, două goluri și trei pase decisive.

Alex Szabo, fundaș maghiar, acord cu Csikszereda

Cotat la 250.000 de euro, Alex Szabo a evoluat în carieră doar în Ungaria, iar anterior, timp ce patru ani și jumătate, până în vara anului 2021 mai exact, a evoluat pentru echipa de seniori a celor de la Kaposvar.

Publicația Nemzeti Sport precizează că este de așteptat ca Alex Szabo să ajungă în câteva zile la Miercurea Ciuc și să parafeze un acord cu Csikszereda. Sunt șanse mari ca acordul să fie semnat, existând și un acord verbal între cele două părți.

În urmă cu o săptămână, FK Csikszereda și-a prezentat noul antrenor, care va conduce echipa cel puțin în următorul sezon. Istvan Szabo (59 de ani), antrenor maghiar care a lucrat ultima dată la Nyiregyhaza Spartacus, în prima ligă din Ungaria, a semnat cu FK Csikszereda un contract valabil un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Csikszereda mizează pe Istvan Szabo după despărțirea de Robert Ilyeș

Numirea lui Szabo a venit după ce Robert Ilyeș a decis să părăsească echipa după mai bine de trei ani în funcția de antrenor. La primul sezon în Superliga, FK Csikszereda a încheiat pe locul 11, fără mari emoții în privința retrogradării.

Până acum, Istvan Szabo antrenase doar în Ungaria, la echipe precum Kecskemeti, Cegled, Tiszakecske sau Nyiregyhaza.