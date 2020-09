Costel Galca se bate de la egal la egal cu 'granzii' din Danemarca! Echipa lui a reusit o revenire incredibila in ultima partida

Velje, echipa antrenata de Costel Galca, a reusit sa obtina un egal in ultima partida jucata contra celor de la FC Copenhaga.

Pentru echipa lui Costel Galca este o performanta, daca tinem cont ca echipa pe care o antreneaza este o nou promovata, iar Copenhaga a evoluat in optimile Europa League in sezonul trecut.

In minutul 61 al partidei, Copenhaga conducea cu scorul de 2-0 pe terenul echipei lui Galca. La cateva secunde dupa ce Copenhaga marcase cel de-al doilea gol, Velje a facut 2-1 prin Goncalves Sousa. Cand lucrurile pareau sa fie terminate, jucatorul introdus in minutul 64, Raphael Dwamena, a adus egalarea in ultimul minut al partidei, reusind astfel sa aduca un punct celor de la Velje.

Echipa antrenata de Costel Galca are 4 puncte si un golaveraj de 8-7. Velje a marcat cel putin 2 goluri la fiecare meci pe care l-a disputat in acest sezon.

Dupa meci, antrenorul roman a avut cuvinte de lauda pentru echipa sa, insa si-a aratat si dezamagirea deoarece dupa cum spune el, merita victoria.

"Am legat jocul destul de bine, insa nu am reusit sa marcam decat doua goluri. E putin in comparatie cu ocaziile pe care ni le-am creat. Sunt fericit pentru punctul obtinut in ultimul minut. Am intalnit un adversar de calibru, care a comis greseli pe parcursul jocului. Am fost echipa mai buna si m-a multumit prestatia jucatorilor mei", a declarat Costel Galca la finalul partidei.