Performanta URIASA reusita de Costel Galca! Fostul antrenor al FCSB-ului a PROMOVAT MATEMATIC cu Vejle in prima liga din Danemarca

Costel Galca a adus ultimul titlu FCSB-ului

Costel Galca (48 de ani) o pregateste pe Vejle din martie 2019.

Fostul antrenor al FCSB-ului s-a impus astazi pe teren propriu cu Nykobing, scor 1-0, si a obtinut matematic calificarea in prima liga din Danemarca.

Cu doua etape inainte de final, echipa antrenata de Costel Galca are un avantaj de 9 puncte in fruntea clasamentului.

Alaturi de Vejle, la partida din aceasta seara au sarbatorit si 500 de spectatori, limita admisa in fotbalul din Danemarca.

Costel Calca a suferit doar patru infrangeri in actualul sezon si reuseste o performanta importanta pe banca danezilor.

Etapa viitoare, Vejle va primi vizita lui Viborg, ocupanta locului secund din liga a doua daneza.

Costel Galca o pregateste pe Vejle din martie 2019. In 42 de meciuri, romanul are un palmares de 23 de victorii, 10 egaluri si 9 infrangeri. Inainte sa ajunga in Danemarca, Galca le-a pregatit pe Al Taawon si Al Feiha din Arabia Saudita.

Galca a adus ultimul titlu FCSB-ului, in 2015, an in care a reusit sa castige si Cupa, dar si Supercupa Romaniei. Dupa acel an glorios, Galca se despartea de echipa ros-albastra, iar la sase luni distanta semna cu Espanyol.