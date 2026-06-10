Oțelul Galați a anunțat, miercuri, transferul lui Joao Paulino Moreira Fernandes (28 de ani), nimeni altul decât fratele geamăn al lui Joao Paulo, de la FCSB.
Joao Paulino, fratele geamăn al lui Joao Paulo, a semnat cu Oțelul Galați
Joao Paulino are un profil ceva mai ofensiv decât al fratelui său, putând să evolueze ca extremă stânga, extremă dreapta sau în spatele vârfului. Fotbalistul din Capul Verde a mai avut o scurtă experiență în România, la Poli Iași, în 2025, când nu a apucat să joace în vreo partidă oficială.
Ultima experiență a lui Joao Paulino a fost în Kazahstan, la Ordabasy, formație de care s-a despărțit la finalul anului trecut. Pe parcursul carierei, fotbalistul din Capul Verde a mai evoluat în Portugalia, la formații din ligile inferioare precum SC Maria da Fonte, Leca FC sau SC Salgueiros.
Joao Paulo a fost și el jucătorul celor de la Oțelul în perioada iulie 2025 - ianuarie 2026. FCSB l-a achiziționat cu 600.000 de euro, iar jucătorul bucureștenilor va face parte din lotul naționalei Capului Verde la Cupa Mondială.
Spre deosebire de fratele său, Joao Paulino nu are selecții la naționala de seniori.