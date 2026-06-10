Oțelul Galați a anunțat, miercuri, transferul lui Joao Paulino Moreira Fernandes (28 de ani), nimeni altul decât fratele geamăn al lui Joao Paulo, de la FCSB.

Joao Paulino, fratele geamăn al lui Joao Paulo, a semnat cu Oțelul Galați

Joao Paulino are un profil ceva mai ofensiv decât al fratelui său, putând să evolueze ca extremă stânga, extremă dreapta sau în spatele vârfului. Fotbalistul din Capul Verde a mai avut o scurtă experiență în România, la Poli Iași, în 2025, când nu a apucat să joace în vreo partidă oficială.