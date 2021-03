Galca, BATUT RAU in Danemarca! Vejle a fost batuta cu 5-0 de campioana! Galca e la retrogradare, desi incepuse fantastic sezonul

Seria neagra din cea de-a doua parte a campionatului ii da emotii lui Galca la Vejle.

Ajuns in top 3 in startul sezonului, fostul antrenor al FCSB e acum pe 10 din 12 cu Vejle. Galca are 3 infrangeri in ultimele 4 etape. Azi, contra campioanei Midtjylland a iesit cum nu se putea mai rau. Vejle a pierdut cu 5-0. Ramasa in 10 din minutul 35, cand era deja condusa cu 1-0, Vejle n-a facut fata situatiei si a cedat complet. In ultimul minut al reprizei s-a facut 2-0, apoi echipa care a jucat in acest sezon al grupelor din Champions League a mai adaugat distanta: s-a terminat 5-0.

Midtjylland e pe 2 in Danemarca, la doua puncte in spatele liderului Brondby si se va lupta din nou pentru titlu.

Galca si Vejle merg in playout si spera sa scape de revenirea in B.