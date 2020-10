Noapte URIASA pentru Galca: e PRIMUL in Danemarca, desi antreneaza o nou-promovata! Panica MAXIMA pentru marile cluburi

Galca a pierdut doar in prima etapa de dupa promovare, 2-4 in deplasarea cu AGF.

Au urmat 4 victorii convingatoare si un singur rezultat de egalitate. Dupa 6 etape, Vejle, nou-promovata in prima liga daneza, e lider in campionat! Vejle e la egalitate cu SonderjyskE si Midtylland, ultima echipa de grupele Champions League!

Galca are cel mai bun atac din campionat. Echipa lui a marcat de 15 ori in 6 partide. Luni seara, Veijle a trecut cu 3-1 in deplasare de AaB!