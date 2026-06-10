În emisiunea difuzată de Sport.ro și VOYO, Vlad Georgescu explică tainele sportului cu mingea pe apă și dezvăluie care sunt cele mai bune sfaturi primite de la tatăl său, Aurelian Georgescu, unul dintre poloiștii de top ai României în anii '90, care a activat la formații importante ale Italiei.

Născut la Imperia, în Italia, Vlad a locuit până la vârsta de 10 ani în "Peninsulă" și a început sportul jucând fotbal, la Cremona, în provincia Lombardia. Ar pleca oricând să petreacă o vacanță în "Cizmă" și spune că s-a specializat în bucătărie pe preparatul pastelor. "Mama mă lua de mic în bucătărie când făcea paste".

La Poveștile Sport.ro, Georgescu vorbește și despre ce nu vede publicul larg la un meci de polo. Ce au învățat tricolorii din meciurile cu echipele puternice ale lumii, cum e infrastructura în România la nivelul sporturilor nautice și ce face în timpul liber sunt alte subiecte abordate în emisiune.

În timpul emisiunii lui Andru Nenciu, Vlad, fost jucător la Corona, revede un fragment dintr-un interviu mai vechi acordat de tatăl său, Aurelian Georgescu, când era antrenor la Corona Brașov. "Vlad e cel mai defavorizat în echipă", spunea tatăl său. Plecând de la acea declarație, Vlad explică în emisiune care erau 'dezvanatajele' posturii de fiu al antrenorului.

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La rubrica Poze de Arhivă, componentul naționalei României și al Stelei vorbește despre colegii săi, spune cine e cel mai haios coechipier sau cine e DJ-ul echipei. Exponent al unui sport dur, în care loviturile primite în apă de multe ori nu se văd, Georgescu precizează că merge la sala de forță și în vacanță pentru că nu poate sta fără pregătire fizică.

"Cel mai puternic campionat e în Italia. M-aș putea muta în Italia să joc, știu și limba italiană. Sunt echipe foarte puternice de la care poți învăța", mai adaugă Vlad. "Dorința a fost principalul atu al Stelei în acest campionat", mai menționează sportivul în vârstă de 27 de ani. Istoria fascinantă a tatuajelor sale, cum a fost 'urmărit' prin Los Angeles și care e cheia pentru a marca atunci când are în față o 'pădure' de mâini... sunt alte subiecte ale emisiunii Poveștile Sport.ro, unde descoperiți cariera și viața unor sportivi de top ai României.

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