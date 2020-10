Este lider in Danemarca, dar tot nu este multumit: "Primim multe goluri!" Ce spune Costel Galca despre fotbalul din Romania

Costel Galca este lider in Danemarca la egalitate de puncte cu Midtjylland si Sonderjyske, dar avand un golaveraj mai bun.

In ultima etapa, echipa antrenata de Galca, Vejle BK, a invins in deplasare pe Aalborg, scor 3-1. Intr-o interventie la Digi Sport, fostul antrenor de la FCSB, a declarat ca desi echipa sa a avut un start de campionat nesperat de bun, obiectivul ramane in continuare salvarea de la retrogradare si a subliniat ca echipa sa ofera printre cele mai mici salarii din prima liga daneza: "Am adus atunci jucatori noi si am reusit. Sezonul asta am inceput ezitant, cu infrangere, dar apoi ne-am revenit. Jucatorii nou adusi au avut timp sa inteleaga ideile de joc, am intrat in ritm.

Avem cel mai bun atac, dar, din pacate, primim si multe goluri, dar asta este, noi atacam mult, incercam sa tinem cat mai mult de minge. Suntem la coada clasamentului din punct de vedere al salariilor. Deocamdata obiectivul nostru este sa ne salvam de la retrogradare, apoi, dupa ce ne atingem acest scop, mai vedem".

De asemenea, Galca a mentionat ca in Danemarca sa investeste mult mai mult in transferuri de fotbalisti ca in Romania si ca ,in consecinta, nivelul de joc este mai ridicat.

"Campionatul danez este mai intens decat al Romaniei, au echipa in Champions League, sunt echipe bune, cu jucatori de valoare, care au fost cumparati pe milioane de euro, se vand jucatori pe 6-8 milioane. Aici se ofera rabdare antrenorilor, altfel e greu. Iti trebuie timp sa reglezi relatiile de joc", a spus Galca la emisiunea Liga Digi Sport.