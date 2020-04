Laurentiu Rosu a dezvaluit motivul real pentru care el si Costel Galca au parasit-o pe FCSB! De ce nu s-a inteles cu Becali sa vina antrenor principal

Laurentiu Rosu a explicat motivele din spatele deciziei de a pleca de la FCSB.

In sezonul in care FSCB facuse tripla cu Costel Galca si Laurentiu Rosu pe banca tehnica, cuplul de antrenori a plecat de la echipa, lasand semne de intrebare. Fostul jucator al Stelei a dezvaluit de ce a parasit-o pe FCSB dupa un sezon ideal.

"Eu am lucrat cu Becali in perioada in care am fost secundul lui Costel Galca. Becali era la inchisoare, dar dupa ce a iesit a inceput sa se implice, voia sa sustina echipa. Mai mult vorbea cu Costel, nu avea treaba cu mine. Nu am avut nicio problema noi, singura problema a fost ca nu s-a mai inteles Costel si atunci era normal sa plec si eu, desi mai aveam un an de contract. Facusem tripla in acel sezon", a spus Laurentiu Rosu, la PRO X.

De asemenea, fostul capitan al ros-albastrilor din anii 90 a lamurit si zvonurile cum ca a fost dorit de Becali ca principal la inceputu sezonului trecut.

"Am auzit ca s-a vorbit de numele meu, dar pe mine nu m-a sunat nimeni de la FCSB", a explicat Rosu.