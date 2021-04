Negocieri privind viitorul lui Galca! "Prefera o echipa de top!" Ce spun oficialii lui Vejle despre antrenorul roman

Galca este apreciat in Danemarca, chiar daca nu a reusit performante iesite din comun.

Antrenor la Vejle din 2019, Galca ar putea sa paraseasca echipa la finalul acestui sezon, cand ii expira contractul. Presa din Danemarca a dezvaluit care e situatia antrenorului roman, care e tentat sa accepte o posibila oferta venita de la echipele de top din Danemarca. Astfel, viitorul tehnicianului e conditionat de ce se intampla cu echipa la finalul sezonului:

"Vejle se chinuie sa-si pastreze locul in prima liga, iar dupa acest sezon conducerea trebuie sa afle cine va fi antrenorul din urmatoarea stagiune. Conform directorului tehnic Jacob Krürger, romanul prefera o echipa de top. Totusi, exista posibilitatea sa continue, daca Vejle ramane in prima liga", sustine publicatia Tipsbladet.dk.

Vejle a ratat calificarea in playoff-ul din prima liga daneza, iar in acest moment e pe locul 10, cu 32 de puncte, la sapte puncte distanta de primul loc retrogradabil. "E un dialog cu el (n.r. - Costel Galca) despre multe aspecte, despre aspecte normale in privinta unui antrenor. Dialogul decurge bine, iar ambele parti au cazut de acord ca trebuie sa ne asiguram locul, pentru a discuta concret, apoi", a sustinut directorul sportiv de la Vejle, Jacob Krüger.

"Noi, la Vejle, suntem in subsolul clasamentului, la capitolul salariilor. Noi nu avem salarii mai mari de 10.000 de euro pe luna. La echipele de top, insa, Aarhus, Midtjylland, Brøndby sau Copenhaga, acolo sunt bugete mari. Obiectivul nostru principal ramane mentinerea in prima liga", a declarat antrenorul roman, la inceputul sezonului, pentru Adevarul.