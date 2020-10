Costel Galca nu este surprins de rezultatele proaste ale nationalei mari: "Era logic sa se intample asa!" Ce spune fostul antrenor de la FCSB despre Radoi si Ianis Hagi

Costel Galca trece printr-o perioada foarte buna in Danemarca, unde este lider dupa 6 etape.

Antrenorul care a castigat campionatul, cupa si supercupa Romaniei cu FCSB in 2015 a comentat ultimele evolutii ale echipei nationale a Romaniei. Acesta a dezvaluit ca se astepta ca echipa lui Radoi sa inregistreze astfel de rezultate, intrucat nu exista un echilibru intre fotbalistii tineri, care au jucat la Campionatul Europen U21 in vara anului trecut si fotbalistii cu experienta. Totodata, Galca a subliniat ca numarul foarte mare de fotbalisti straini din campionatul intern face un mare deserviciu echipei nationale.

"Sincer, intr-un fel, era logic sa se intample asa. Noi suntem haotici. Ori schimbam generatia, ori fortam, brusc, cu tinerii. Iti trebuie insa un echilibru. Jucatorii aia tineri trebuie sa joace langa cinci, sase fotbalisti cu experienta. Apoi, avem o problema mare si cu campionatul intern. Unde aducem straini nu din liga a doua, ci, mai nou, din liga a treia! Iar ei nu te ajuta cu nimic, nu ridica deloc nivelul competitiei", a spus Costel Galca pentru Adevarul.

In continuare, antrenorul lui Vejle Boldklub a analizat si prestatia de pana in acest moment a lui Mirel Radoi. Galca a spus ca si acesta are o parte din vina pentru aceste rezultate slabe, dar a precizat ca nu considera ca alt antrenor ar fi facut lucruri mai bune decat Radoi, intrucat problema fotbalului romanesc este reprezentata de lipsa investitiilor: "Bineinteles ca si el e vinovat. Cand esti antrenor, selectioner, daca sunt rezultate, e si meritul tau. Cand nu sunt, inseamna ca ai gresit si tu undeva. Dar eu cred ca acum, in momentul acesta, oricine ar fi fost selectioner, ne-ar fi fost foarte greu sa ne calificam la Euro 2020. Asta e realitatea! Sunt tari care, la un moment dat, erau mai jos ca noi si care, intre timp, ne-au depasit. Pentru ca noi nu investim".

Intrebat despre Ianis Hagi, Galca a raspuns ca din punctul sau de vedere este un fotbalist foarte bun, la fel cum sunt si ceilalti jucatori care au facut pasul de la echipa de tineret, precum Razvan Marin, Dennis Man sau Florinel Coman, dar ca acestia au nevoie de constanta pentru a creste.

"(Ianis Hagi) E foarte bun. Si, ca el, ii mai avem pe Coman, Man, Razvan Marin. In general, e o generatie buna cea care a ajuns in semifinalele Campionatului European de tineret. Dar le trebuie constanta. Ceea ce le lipseste in acest moment. Apoi, realitatea e ca la seniori e cu totul alt nivel fata de nationala de tineret. La prima reprezentativa joaca cei mai buni", a spus Costel Galca sursei citate.