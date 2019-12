ULTIMA ORA | Costel Galca e pe lista unui club MARE din Europa! Antrenorul roman poate da lovitura! Pe cine poate prelua

Costel Galca este pe lista unui club important din Europa.

Fostul antrenor al celor de la FCSB, Costel Galca, se afla pe locul 1 in Liga a 2-a din Danemerca cu Velje. Antrenorul roman a venit la echipa daneza cand aceasta era pe ultimul loc, iar salvarea de la retrogradare parea un miracol. Velje a retrogradat in cele din urma in Liga a 2-a, dar in acest sezon, sunt primii, si ar putea sa revina din nou pe prima scena a fotbalului danez.

Potrivit svenskafans.com, Costel Galca se afla pe lista suedezilor de la Malmo, care isi cauta antrenor. Concurenta este insa mare pentru postul de antrenor. Pe lista celor de la Malmo se mai afla alti 10 antrenori care ar putea prelua echipa: Michael Laudrup, Kare Ingebritgsen, Age Hareide, Thomas Christansen, Thomas Doll, Erling Moe, Alexader Zorniger, Pep Clotet, Trond Sollied, Mikale Stahre.