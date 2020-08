Hagi si Popescu cauta in continuare o varianta de antrenor. Costel Galca NU VINE sa antreneze Viitorul! De ce a picat varianta

Dupa ce s-a retras din functia de manager tehnic, Gica Hagi cauta in continuare o varianta pentru banca tehnica a Viitorului.

Gheorghe Hagi si-a dat demisia ieri din functia de manager tehnic al Viitorului. Chiar daca "Regele" se afla acum in vacanta, poarta discutii in continuare cu Gica Popescu pentru a lua cea mai buna decizie in alegerea unui tehnician. Prima optiune a fost aducerea lui Costel Galca, dar varianta nu pare sa mai fie de actualitate, deoarece acesta si-a prelungit contractul cu echipa daneza Vejle Boldklub.



Prezent la finala Ligii Elitelor, castigata de echipa U19 a Viitorului, Gica Popescu a explicat situatia actuala de la Academie:

"L-am trimis in vacanta pe Gica Hagi. Costel, dupa cum bine stiti, si-a prelungit contractul cu echipa din Danemarca, deci sansele sunt minime.

Avem variante. In momentul in care Gica s-a hotarat sa renunte la banca tehnica, nu s-a intamplat in ultimele zile. E o gandire pe care o are demult. S-a hotarat de cateva saptamani si de atunci am inceput sa lucram pentru noul sezon, deci avem variante", a spus Gica Popescu.

Viitorul are 42 de puncte si conduce detasat in acest moment podiumul play-out-ului. In ultima partida disputata pe teren propriu, echipa lui Gica Hagi a pierdut la scor de neprezentare, 0-3, in fata formatiei Sepsi OSK.