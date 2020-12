Bayern vrea sa ii fure una dintre vedete Barcelonei! De Jong este aproape de un transfer la campioana Europei 

Olandezul nu este multumit de scandalurile si de atmosfera de pe Camp Nou, unde Messi si veteranii din lot conduc cu mana de fier vestiarul.

Bayern Munchen, campioana Germaniei in ultimele opt sezoane si campiona en-titre a Europei, este interesata de mijlocasul central olandez Frenkie de Jong. Acesta are contract cu FC Barcelona pana in 2026, dar Bayern ar vrea sa profite de datoria marita a catalanilor, care a urcat pana la 490 de milioane de euro in perioada pandemiei de coronavirus. Barca a ajuns la un acord cu jucatorii, pentru a economisi peste 120 de milioane de euro prin reducerea salariilor, dar mai are nevoie de inca cel putin pe atat din vanzarea de jucatori. De asemenea, exista zvonuri ca internationalul olandez nu se simte confortabil la Barcelona, acolo unde vestiarul a fost zguduit de scandalurile pe care Leo Messi le-a avut cu oficialii clubului, dar si din cauza modului in care vedeta argentianiana si veteranii lotului ii trateaza pe noii veniti.

Bayern Munchen a fost aproape sa il transfere pe De Jong si in iulie 2019, dar atunci Barcelona a platit 86 de milioane de euro in schimbul sau si s-a inteles cu Ajax Amsterdam. Catalanii i-au transmis agentului lui De Jong, Ali Dursun, ca ar fi dispusi sa negocieze, daca suma de transfer se apropie de cea platita olandezilor. Ceilalti jucatori pentru care Barcelona ar acceptat sa se desparta, in incercarea de a acoperi deficitul din buget, sunt Samuel Umtiti, Ousmane Dembele, Martin Braithwaite, Antoine Griezmann si Philippe Coutinho. Un alt fost jucator al lui Ajax, Matthijs de Ligt (21 ani), cumparat tot in vara anului trecut de Juventus, ar fi si el pe lista scurta de transferuri a bavarezilor. Juventus a platit pentru el 85 de milioane de euro, dar fundasul central nu a impresionat la Torino si italienii ar fi dispusi sa se desparta de el pentru o suma in jurul a 75 de milioane de euro, desi mai are contract pana in 2024.