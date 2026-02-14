OFICIAL Tottenham și-a anunțat noul antrenor!

Tottenham și-a anunțat noul antrenor! Premier League
Conducerea lui Tottenham și-a pierdut răbdarea cu Thomas Frank și l-a concediat cu 12 etape înainte de finalul sezonului, în contextul în care echipa a ajuns aproape de zona retrogradabilă din Premier League.

Înainte de startul sezonului, ambițiile clubului londonez erau cu totul altele. Tottenham și-a propus accederea în cupele europene, după ce în stagiunea precedentă a încheiat pe ultimul loc care asigura salvarea de la retrogradare.

Igor Tudor este noul antrenor al lui Tottenham

Chiar dacă s-a zvonit că Mauricio Pochettino ar putea fi o opțiune pentru banca tehnică a echipei, conducerea a optat, în cele din urmă, pentru Igor Tudor (47 de ani).

Antrenorul croat este liber de contract din luna octombrie. A pregătit-o ultima oară pe Juventus, iar în cariera sa a mai trecut pe la Udinese, Verona, Marseille și Lazio.

”Suntem încântați să anunțăm instalarea lui Igor Tudor ca antrenor principal al echipei până la finalul sezonului”, a transmis Tottenham, prin intermediul rețelelor de socializare.

Thomas Frank a rezistat 38 de meciuri pe banca londonezilor și a înregistrat o medie de 1,29 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Thomas Frank o lasă pe Tottenham pe locul 16

Înfrângerea cu Newcastle, scor 1-2, i-a fost fatală lui Thomas Frank. În urma acestui rezultat, londonezii au ajuns pe locul 16, cu 29 de puncte, la cinci distanță de primul loc retrogradabil, ocupat de rivala West Ham.

În următoarea etapă din Premier League, echipa lui Radu Drăgușin va juca pe teren propriu cu rivala Arsenal.

