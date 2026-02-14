Conducerea lui Tottenham și-a pierdut răbdarea cu Thomas Frank și l-a concediat cu 12 etape înainte de finalul sezonului, în contextul în care echipa a ajuns aproape de zona retrogradabilă din Premier League.

Înainte de startul sezonului, ambițiile clubului londonez erau cu totul altele. Tottenham și-a propus accederea în cupele europene, după ce în stagiunea precedentă a încheiat pe ultimul loc care asigura salvarea de la retrogradare.

Igor Tudor este noul antrenor al lui Tottenham

Chiar dacă s-a zvonit că Mauricio Pochettino ar putea fi o opțiune pentru banca tehnică a echipei, conducerea a optat, în cele din urmă, pentru Igor Tudor (47 de ani).

Antrenorul croat este liber de contract din luna octombrie. A pregătit-o ultima oară pe Juventus, iar în cariera sa a mai trecut pe la Udinese, Verona, Marseille și Lazio.

”Suntem încântați să anunțăm instalarea lui Igor Tudor ca antrenor principal al echipei până la finalul sezonului”, a transmis Tottenham, prin intermediul rețelelor de socializare.