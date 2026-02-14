Fostul portar, care a evoluat ultima dată la Universitatea Craiova în Superliga, dar care a bifat evoluții în primul eșalon al României și la CFR Cluj, FCSB și Unirea Urziceni, a lansat un atac frontal către Balaj.

Arlauskis consideră că problemele cu banii de la clubul din Ardeal sunt cauzate de fostul conducător din Gruia, care a plecat în toamnă de la CFR Cluj. În locul lui Cristi Balaj a venit Iuliu Mureșan.

Giedrius Arlauskis: ”În loc să-și vadă de treaba lui, s-a băgat și i-a dat Neluțu peste nas”

”Cel care a început cu bârfa asta (n.r. că ar fi avut o înțelegere cu Marian Copilu) e Cristi Balaj. Ăla cu optimizarea. Care a optimizat CFR de nici bani de pâine nu mai avea. Norocul lui Neluțu că l-a dat afară. El a început. S-a dat mare șmecheraș și a început bârfa aceasta.

Eu știu foarte bine, când negociam rezilierea cu Neluțu, a doua zi a apărut el (n.r. Balaj) și a aruncat bârfa asta. Pentru el, CFR a fost căciula prea mare. A venit cu scandaluri, că el scoate, optimizează...

Ce a făcut? Aproape a băgat clubul în faliment! Asta e, a încercat. Eu nu acuz, dar o părere pot să am. A fost prea slab. Prea multe bârfe, în loc să facă treabă. În loc să își vadă de treaba lui, s-a băgat și i-a dat Neluțu peste nas”, a spus Arlauskis, potrivit iamsport.

Balaj a avut două mandate ca președinte la CFR Cluj. Primul a început în 2021 și s-a încheiat în 2024, după ce CFR Cluj a fost învinsă de Corvinul Hunedoara cu 4-0 în Cupa României (și Adrian Mutu și-a dat atunci demisia).

Fostul arbitru s-a întors în schimb la clubul patronat de Ioan Varga după două luni și a rămas până în toamna lui 2025.