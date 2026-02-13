Înainte de Inter - Juventus, Chivu a vrut să îl fie înlocuit de Lautaro la conferință, dar s-a lovit de un refuz

Cristi Chivu a prefațat Derby d'Italia, Inter - Juventus, care se joacă sâmbătă, de la 21:45, în Serie A.

Inter are parte de un calendar foarte încărcat, partida cu Juventus urmând să fie deja cea cu numărul 12 din anul calendaristic 2026. Pe lângă Serie A și Champions League, "nerazzurrii" au jucat și în Cupa Italiei, contra lui Torino (2-1), victorie în urma căreia a fost obținută calificarea în semifinale.

Cristi Chivu, înainte de Inter - Juventus: "Aș fi acceptat cu bucurie să nu mai vorbesc la conferință"

Înaintea derby-ului de sâmbătă, Juventus a decis ca Luciano Spalletti să nu participe la conferința de presă, în locul antrenorului fiind trimis căpitanul Manuel Locatelli. Clubul torinez și-a dorit ca tehnicianul să se concentreze exclusiv asupra pregătirii partidei.

Întrebat dacă i se pare curioasă decizia lui Juventus, Cristi Chivu a replicat mai în glumă, mai în serios, că nici el nu ar fi vrut să participe la conferința de presă și că l-ar fi trimis cu tot dragul pe căpitanul Lautaro Martinez în locul său. Acest lucru nu s-a întâmplat însă.

"I-am spus lui Gigi (n.r - ofițerul de presă al lui Inter) să îl trimită pe Lautaro Martinez la conferință, dar nu s-a putut. Au vrut să particip eu. Am fi făcut și noi precum Juventus.

Când un antrenor are atât de multe meciuri într-un timp foarte scurt, îi e dificil să vorbească pentru că nu se schimbă prea multe din punctul nostru de vedere. Dacă putea veni un jucător în locul meu, aș fi acceptat cu bucurie să nu mai vorbesc", a spus Cristi Chivu.

Revin Barella și Calhanoglu!

Chivu a venit cu vești bune pentru fanii lui Inter înaintea derby-ului cu Juve. Mijlocașii Nicolo Barella și Hakan Calhanoglu s-au recuperat după accidentări: "Nu au mai acuzat probleme și vor fi disponibili", a spus românul.

Întrebat dacă o victorie contra lui Juventus ar fi decisivă în lupta la titlu, Chivu a răspuns: "Intrăm mereu cu gândul la victorie, dar campionatul încă este lung. Desigur, rezultatul ne poate schimba moralul, dar campionatul este lung".

Inter este lider autoritar în Serie A după 24 de etape, cu 58 de puncte, 8 deasupra lui AC Milan, care are un meci mai puțin disputat. În schimb, Juventus, locul 4, cu 46 de puncte, pare ieșită din lupta pentru titlu și cu șanse reale doar la un loc de Champions League.

