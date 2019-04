"Ce ai face daca Ajax ar juca finala cu Barcelona?" Raspunsul sincer dat de Frenkie De Jong

Ajax a reusit o noua minune in UEFA Champions League - dupa Real Madrid, si Juventus a fost eliminata de echipa olandeza.

Ajax Amsterdam a ajuns in semifinalele UEFA Champions League, acolo unde o va intalni pe castigatoarea dublei dintre Manchester City si Tottenham. Unul dintre starurile actualei echipe, Frenkie De Jong, a fost intrebat dupa victoria cu Juventus cum ar fi o finala contra Barcelonei, cea care a reusit la randul ei calificarea in semifinale si la care De Jong va ajunge in vara, pentru 75 de milioane de euro.



"M-am gandit la acest scenariu. Ar fi ceva special, dar in acelasi timp nu conteaza pentru mine cu cine jucam. Cat timp sunt jucator al lui Ajax, vreau ca Ajax sa castige. Nu as avea nicio problema sa o eliminam pe Barcelona asa cum am facut-o cu Real Madrid" a spus De Jong pentru Four Four Two.

Intregul interviu cu De Jong va fi in editia tiparita a editiei pe luna mai a revistei Four Four Two.