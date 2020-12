Alt an, aceeasi problema la Barcelona! Dembele s-a accidentat DIN NOU si ar putea RATA meciul din Champions League cu Juventus! Ce a patit atacantul

Ousmane Dembele (23 ani) s-a accidentat in ultimul meci din La Liga, pe care Barcelona l-a pierdut cu Cadiz, 2-1.

Barcelona are inca o problema dupa ce Ousmane Dembele s-a accidentat in ultima etapa din La Liga si a suferit o intindere la coapsa dreapta. Clubul a anuntat prin intermediul unui comunicat accidentarea atacantului francez, insa nu este mentionata gravitatea leziunii si nici timpul pe care il va petrece in afara terenului.

Insa, tinand cont de istoricul medical al lui Dembele, care a fost accidentat 512 zile in ultimii 3 ani, de cand a semnat cu Barcelona, cel mai probabil va lipsi cateva partide.

Accidentarea sa vine intr-unul dintre cele mai bune momente ale sale la Barcelona, iar numele sau se adauga la lista jucatorilor indisponibil ai lui Koeman: Gerard Pique, Ansu Fati si Sergi Roberto.