El este omul care il poate tine pe Messi la Barcelona: "Stie ca intotdeauna i-am facut promisiuni si le-am indeplinit!" Anuntul care le da sperante fanilor

Joan Laporta candideaza la alegerile prezidentiale de la Barcelona, iar printre principalele sale obiective este sa il convinga pe Messi sa ramana la club.

Leo Messi a vrut sa plece inca din vara, insa oficialii nu i-au permis, astfel ca argentinianul a preferat sa mai ramana inca un an decat sa dea in judecata clubul care i-a oferit totul. Leo poate pleca liber de contract din vara anului urmator si si-a anuntat intentiile inca din toamna, de cand a dezvaluit ca a decis sa mai ramana pentru un sezon.

Presedintele Bartomeu si-a dat demisia, iar alegerile prezidentiale, care trebuia sa aiba loc in martie 2021 au fost mutate in iarna. Unul dintre candidati este Joan Laporta, cel mai de succes presedinte al catalanilor. Acesta a oferit un interviu pentru cotidianul SPORT in care a dezvaluit ce planuri are, in special in ceea ce in priveste pe Leo Messi.

"Da, vreau ca Messi sa ramana. Prefer sa ma gandesc la ceea ce genereaza el, asta inseamna foarte mult, mai mult decat ar putea costa salariul sau. Nu vorbesc doar la nivel sportiv, se stie foarte bine ca il consider cel mai bun fotbalist din istorie. Leo este mult mai mult decat atat.



Cred ca merita salariul pe care il are, toti jucatorii, cand castiga atatea titluri si genereaza atat unui club, merita sa fie valorati. Trebuie sa tinem cont ca Leo iubeste Barcelona si a demonstrat asta in repetate randuri, este unul dintre factorii care ne conving ca trebuie sa lucram pentru ca relatia Messi - Barca sa continue.



Trebuie sa avem imaginatie. E clar ca Messi nu se gandeste la bani, trebuie sa facem o propunere prin care sa il convingem ca Barca va avea o echipa competitiva, capabila sa castige din nou Champions League. Asta este fundamental, va cantari mult in decizia lui Leo, sunt convins.

Eu si Leo avem o relatie de afectiune reciproca. Stie ca intotdeauna cand i-am facut o promisiune, s-a indeplinit intotdeauna. Leo stie asta, mi-a zis personal. Cred ca Messi trebuie sa isi incheie cariera la Barcelona", a spus Laporta pentru SPORT.