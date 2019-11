"12 milioane de euro irosite!" Razvan Marin, criticat dur in presa din Olanda! Romanul, la al 5-lea meci consecutiv ca rezerva la campioana Olandei: "Ne este dor de Frenkie De Jong!"

Razvan Marin a fost criticat in presa din Olanda.

Partida dintre Chelsea si Ajax a oferit un spectacol pe teren. In minutul 55, Ajax conducea cu 1-4 si totul se indrepta catre un succes al trupei antrenate de Erin Ten Hag. In minutul 63, Azpillicueta a redus din diferenta, iar in minutele 68 si 69, Blind si Veltman au vazut al doilea cartonas si implicit pe cel rosu si Chelsea a primit penalty. Jorginho a transformat lovitura de la 11 metri si scorul s-a afcut 3-4. In minutul 74, James a punctat pentru 4-4 si a stabilit scorul final.

Razvan Marin a fost rezerva neutilizata in aceasta partida, iar presa din Olanda considera ca internationalul roman este un transfer ratat.

"Da, iti este dor de un Frenkie de Jong, care intotdeauna joaca cu zambetul pe buze, la propriu si la figurat. Veltman se descurca bine si acum, dar nu este ca De Ligt. Altfel, ar fi plecat la Juventus la 19 ani. Echipa a crescut anul trecut, bazandu-se pe jucatori din propria academie. Acum, au investit enorm, ceea ce uneori functioneaza, alteori nu. Uita-te la Razvan Marin. S-a spus deja ca au fost irosite 12 milioane de euro cu el", a spus Willem Vissers, ziarist la volkskrant.nl, care a fost prezent la meciul nebun dintre Chelsea - Ajax.

Razvan Marin se afla la al 5-lea meci consecutiv ca rezerva la Ajax si al 4-lea in care nu intra pe parcurs. In ultima partida de campionat, pe care Ajax a disputat-o in deplasare la Zwolle, Razvan Marin a evoluat 19 minute, fiind introdus in teren in minutul 72 in locul lui Van de Beek.

Ajax se afla pe primul loc in clasamentul grupei din Champions League, acumuland 7 puncte, fiind la egalitate cu Chelsea, care se afla pe locul secund. In campionat, campioana Olandei este lider. Trupa lui Ten Hag are 32 de puncte dupa 12 meciuri, inregistrand 10 victorii 2 rezultate de egalitate.

12 milioane de euro a platit Ajax celor de le Standard Liege in aceasta vara pentru transferul lui Razvan Marin.