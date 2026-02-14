Prestația mai puțin reușită a brigăzii de arbitri la meciul de pe „Ilie Oană” a avut urmări grave pentru „centralul” bucureștean, potrivit GSP. Spiritele s-au încins imediat după finalul partidei, tonul fiind dat de o ieșire nervoasă a oficialilor piteșteni la televizor.

Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, a făcut declarații dure la adresa arbitrilor, instigând practic la agresiune: „Merită bătuți și călcați în picioare, pentru că își bat joc de munca noastră! Îl văd pe idiotul ăsta de Radu Petrescu. Să se lase de arbitraj”.

La aproximativ 30 de minute după încheierea jocului, Radu Petrescu a ieșit din vestiar și s-a îndreptat spre mașina personală, parcată în curtea stadionului. Lipsit de protecția stewarzilor sau a forțelor de ordine, acesta a fost reperat de un grup de suporteri piteșteni, care l-au jignit și înjurat copios.

Amenințări și conturi închise

Lucrurile nu s-au oprit la jignirile de la stadion. Surse din cadrul Comisiei Centrale a Arbitrilor susțin că Radu Petrescu a primit mesaje de amenințare cu moartea în ultimele ore. Impactul a fost atât de puternic încât arbitrul a decis să își dezactiveze toate conturile de pe rețelele de socializare.

În prezent, „centralul” nu a decis încă dacă va depune o plângere penală la Poliție pentru mesajele primite, faptă care se pedepsește cu închisoare sau amendă.

Dincolo de latura penală a evenimentelor, cariera arbitrului Radu Petrescu este într-un moment critic. Aceleași surse din CCA indică faptul că suspendarea pregătită pentru el va fi una drastică. Fostul arbitru FIFA, Marius Avram, a comentat situația: „Nu m-ar mira dacă Petrescu va sta o perioadă foarte lungă, poate până la finalul campionatului. Când inventezi ceva, e mult mai grav decât dacă ai greșit la un penalty care a fost sau n-a fost. Când inventezi, e mult mai grav”, a spus Avram.

A fost viciere de rezultat?

În minutul 86, la scorul de 1-1, FC Argeș a beneficiat de o lovitură liberă din apropierea careului advers. Claudiu Micovschi a centrat, iar Sierra a trimis mingea în plasă cu o lovitură de cap. Numai că arbitrul Radu Petrescu a fluierat înainte ca Sierra să atingă balonul, deși nu a existat vreun fault, ofsaid sau altă încălcare a regulamentului.

La două minute distanță, Petrolul a reușit golul victoriei, prin Andres Dumitrescu, iar FC Argeș a pierdut puncte uriașe în lupta pentru play-off.