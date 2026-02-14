Metaloglobus - Oțelul Galați, ora 14:30, LIVE TEXT

Metaloglobus este ultima clasată și se află într-o situație cât se poate de delicată după 26 de etape. Are doar 11 puncte și înfrângeri pe linie în ultimele etape, astfel că are nevoie disperată de puncte pentru a putea spera la salvarea de la retrogradare.

Echipa pregătită de Mihai Teja este la șase puncte distanță de următoarea clasată și la 13 de ultimul loc care asigură prezența la baraj, ocupat de Unirea Slobozia. Metaloglobus are nevoie de puncte pe finalul acestui sezon regulat pentru a se apropia de obiectiv în play-out, atunci când punctele vor fi înjumătățite.

De partea cealaltă, Oțelul Galați este pe locul zece în Superligă, după două înfrângeri și un rezultat de egalitate în ultimele trei etape, și pare ieșită din cursa pentru un loc de play-off pe finalul acestui sezon regulat. Totuși, cu un joc favorabil al rezultatelor și o victorie la Clinceni, echipa lui Laszlo Balint ar putea reveni în cărți.

Ultimul loc care asigură prezența în play-off este ocupat de Universitatea Cluj, care are 42 de puncte. În cursa pentru play-off mai sunt și echipe precum CFR Cluj, FCSB sau FC Botoșani.

Metaloglobus este formația cu cele mai multe goluri încasate - 57, dintre care 30 în prima repriză, interval în care gălățenii au înscris 20 dintre cele 36 de goluri marcate.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în turul sezonului regulat curent, pe 6 octombrie 2025, Oțelul - Metaloglobus 4-0 (Andrezinho, Lameira - dublă, Bordun).