Frenkie De Jong este primul sau critic: "Daca joc prost este vina mea, nu a pozitiei mele in teren". Mijlocasul a refuzat-o o data pe Barcelona

Frenkie De Jong a oferit un interviu publicatiei El Periodico, unde a vorbit despre venirea sa la Barcelona.

Mijlocasul in varsta de 22 de ani a venit s-a transferat in aceasta vara la Barcelona de la Ajax. Tanarul olandez a jucat in toate partidele disputate de Barcelona pana acum, iar prestatiile sale nu i-au lasat indiferenti pe fani. Mai mult, De Jong a fost ales jucatorul meciului in partida dintre Barcelona si Valencia.

Intr-un interviu acordat recent, De Jong a marturisit ca a refuzat-o o data pe Campioana Spaniei, in urma cu un an si si-a marturisit si motivele.

"Visul meu a fost sa joc la Barcelona intr-o zi. Era in vis pe care il aveam de 6-7 ani, nu un obiectiv.

Primul contact cu Barcelona l-am avut in vara trecuta, in 2018. Au luat legatura cu agentul meu si cu cei de la Ajax, erau interesati de mine. Am decis sa mai raman la Ajax un an pentru ca nu ma simteam pregatit, abia promovasem la prima echipa, am stat accidentat 3 luni si nu am jucat multe meciuri pentru ei.

Daca as fi venit in 2018 lucrurile ar fi fost diferite. Nu ma cunostea nimeni atunci", a spus De Jong pentru El Periodico.

Este primul sau critic si recunoaste ca are multe de imbunatatit

De Jong nu s-a contenit din a lua vina greselilor din meci asupra sa, in vreme ce fanii isi puneau problema pozitionarii gresite.

"Daca nu am jucat bine, a fost din cauza mea. In urmatoarele meciuri voi juca mai bine, trebuie sa ma adaptez. Antrenorul nu trebuie sa ma intrebe unde prefer sa joc, el decide", a spus olandezul conform sursei citate.

Cuvinte mari pentru talentatul Ansu Fati

"Ansu Fati are extrem de mult talent. Nu e normal ca cineva de 16 ani sa joace la prima echipa, mai ales fiind vorba de Barcelona. Este mai bun ca mine la 16 ani. Cand aveam eu 16 ani, eram mai mult ca un copil, el pare deja un profesionist", a declarat De Jong.