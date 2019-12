IMAGINILE NEPUTINTEI! Frenkie De Jong, aproape in lacrimi la finalul meciului castigat de Barcelona! Motivele supararii olandezului 

Catalanii s-au impus in meciul cu Inter din deplasare prin golurile pustilor de la academia "La Masia", Carles Perez si Ansu Fati. Singurul gol al lui Inter a fost marcat de Romelu Lukaku, din pasa lui Lautaro Martinez. Cel din urma a mai inscris de doua ori, insa ambele goluri au fost anulate pe motiv de ofsaid.

Ansu Fati a intrat in istoria Champions League prin golul marcat, devenind astfel cel mai tanar marcator, la 17 ani si 40 de zile. Cu toate acestea, la finalul meciului, camerele au fost pe jucatorul olandez, Frenkie De Jong, care a aparut extrem de trist de ceea ce vazuse pe monitoarele din stadion.

De Jong descoperise ca fosta sa echipa, Ajax Amsterdam, a fost eliminata din Champions League. Reactia olandezului este de vizibila tristete, fiind coplesit de aflarea vestii. De Jong si Ajax Amsterdam au ajuns, sezonul trecut, in semifinalele Champions League, unde au fost eliminati de Tottenham.

