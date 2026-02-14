Drăgușin poate fi subiectul unui schimb de jucători între Milan și Tottenham

Christian Pulisic este sub contract cu AC Milan până în iulie 2027, dar agenții săi au refuzat numeroasele propuneri ale clubul lombard pentru prelungirea înțelegerii. Internaționalul american ar dori să se întoarcă în Premier League, iar clubul aflat în pole position pentru a-l elibera de ultimul an de contract este Tottenham, deși de transferul său mai sunt interesate Liverpool, Arsenal și Manchester United.

Spurs ar fi dispusă să dea la schimb un jucător valoros de care este interesată AC Milan, pe listă aflându-se Radu Drăgușin, Guglielmo Vicario, Dejan Kulusevski, Richarlison, Rodrigo Bentancur și Mathys Tel, plus o sumă de bani. Jucătorul român a fost pe lista de transferuri a milanezilor, în perioada de mercato din această iarnă, dar mutarea a picat după ce lotul lui Tottenham a fost decimat de accidentări.

Pulisic a câștigat Champions League cu Chelsea

Christian Mate Pulisic (27 de ani) este născut în orășelul Hershey (statul Pennsylvania), din părinți de origine croată (deține și cetățenia croată) și italiană. S-a format la juniorii cluburilor Brackley Town, Michigan Rush, PA Classics, Harrisburg City Islanders și Borussia Dortmund. La nivel de seniori a evoluat pentru Borussia Dortmund (2016-2019), Chelsea (2019-2023) și AC Milan (2023-prezent).

Are 82 de meciuri și 32 de goluri pentru United States Men's National Soccer Team (USMNT), cu care a participat la Copa America Centenario (2016), CONCACAF Nations League Finals (2019-2020), CM 2022, CONCACAF Nations League Finals (2022-2023), CONCACAF Nations League Finals (2023-2024) și Copa America (2024). Poate juca pe extremă dreapta, mijlocaș ofensiv și extremă stânga și este cotat la 60 de milioane de euro.

În palmares are DFB-Pokal (2016-2017), Champions League (2020-2021), UEFA Super Cup (2021), FIFA Club World Cup (2021), Supercoppa Italiana (2024-2025), CONCACAF Nations League (2019-2020, 2022-2023, 2023-2024), o finală de CONCACAF Gold Cup (2019) și distincțiile individuale UEFA Champions League Breakthrough XI (2016), US Soccer Young Male Player of the Year (2016), US Soccer Male Player of the Year (2017, 2019, 2021, 2023), Futbol de Primera Player of the Year (2017), CONCACAF Best XI (2017, 2021), CONCACAF Gold Cup Best Young Player (2019), CONCACAF Gold Cup Best XI (2019), IFFHS Men's CONCACAF Team (2020, 2022, 2023, 2024), CONCACAF Nations League Finals Best XI (2021, 2023, 2024), CONCACAF Nations League Best Player (2022-2023), EA Sports FC Serie A Team of the Season (2023-2024, 2024-2025) și Best Soccer Player ESPY Award (2025).

Foto - Getty Images