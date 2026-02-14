Total neașteptat! Înlocuitorul lui Pep Guardiola la Manchester City

Total neașteptat! Înlocuitorul lui Pep Guardiola la Manchester City Premier League
Alexandru Hațieganu
Manchester City se orientează pentru un posibil înlocuitor al lui Pep Guardiola.

Pep GuardiolaManchester CityPremier Leagueenzo marescaantrenor
Antrenorul catalan a făcut istorie pe banca „cetățenilor”, reușind să câștige șase titluri în Premier League și un trofeu Champions League.

Însă, Pep Guardiola mai are contract cu Manchester City până în vara lui 2027 și momentan cele două părți nu au început negocierile pentru prelungirea înțelegerii.

Varianta surprinzătoare de înlocuitor pentru Pep Guardiola 

Oficialii „cetățenilor” încep să ia tot mai mult în calcul plecarea antrenorului de 55 de ani și au conturat o listă cu posibili înlocuitori.

În capul acestei liste se află Enzo Maresca, care i-a fost antrenor secund lui Pep Guradiola în perioada iulie 2022 - iunie 2023 și a antrenat formația U23 a lui Manchester City timp de un an (2020/2021).

Fostul tehnician al lui Chelsea a fost luat în calcul și de Tottenham, dar jurnalistul italian Fabrizio Romano a dezvăluit că nu au existat discuții. Aceeași sursă a confirmat interesul lui Manchester City de a-l aduce pe Maresca, dacă Pep Guardiola ar pleca.

Antrenorul catalan este din vara lui 2015 la Manchester City, iar la finalul acestei stagiuni ar aduna 11 ani petrecuți la echipa din Premier League.

Pep Guardiola le-a mai antrenat pe FC Barcelona și Bayern Munchen de-a lungul carierei. 

