PSV Eindhoven, liderul autoritar din Eredivisie, a suferit un eșec surprinzător pe terenul FC Volendam, vineri seară, scor 1-2, în runda cu numărul 23 din campionat. Dennis Man a înscris în FC Volendam - PSV 2-1 Dennis Man a început din nou de pe banca de rezerve, dar a fost introdus în minutul 64, în locul tânărului bosniac Esmir Bajraktarevic. La doar trei minute după intrarea internaționalului român, FC Volendam, ocupanta locului 15, a deschis scorul după un voleu fantastic al lui Robin van Cruijsen din marginea careului.

La fel ca în etapa trecută, când a intrat în repriza a doua și a înscris golul victoriei contra lui Groningen (2-1), Den﻿nis Man a izbutit să marcheze din nou pentru PSV. În minutul 82, după o centrare din flancul stâng, mingea a ajuns la Man, care a finalizat cu un șut din 8 metri, la colțul scurt.

pic.twitter.com/ppxUak23ot — REPOST MY CLIPS | Moses Caicedo #CFC (@Goalsclipz1) February 13, 2026

FC Volendam a reușit însă o surpriză de proporții și a învins campioana după un gol reușit de Aurelio Oehlers în minutul 87, în urma unui contraatac. Pentru PSV este doar al doilea eșec din acest campionat, însă echipa lui Dennis Man păstrează un avans uriaș în fruntea clasamentului, nu mai puțin de 17 puncte peste a doua clasată Feyenoord, care are un meci în minus. Pentru Dennis Man a fost al cincilea gol marcat în Eredivisie. În toate competițiile, internaționalul român are 8 goluri și 6 pase decisive.