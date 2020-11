S-a stabilit data alegerilor la Barcelona! Ramane sau PLEACA Messi cu noua conducere? Cand are loc votul

Clubul catalan a emis luni un comunicat in care prezinta calendarul alegerilor pentru functia de presedinte echipei de fotbal.

Astfel, organizatorii alegerilor s-au pus de acord cu Guvernul catalan ca acestea sa se desfasoare pe data de 24 ianuarie 2021. De asemenea, in comunicat se arata ca procesul de vot propriu-zis se va desfasura intre 23 decembrie si 11 ianuarie si va putea avea loc in 10 sectii de votare.

ℹ️ Barça's presidential election will be held on January 2️⃣4️⃣th