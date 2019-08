Razvan Marin, meci FABULOS pentru Ajax: l-a facut uitat pe Frenkie De Jong. Ce au descoperit olandezii

Razvan Marin a facut un meci urias pentru Ajax in meciul cu Emmen, castigat cu 5-0.

Razvan Marin a fost criticat dupa meciul de debut de la Ajax Amsterdam, insa acum se pare ca mijlocasul roman si-a invatat lectia. A fost unul dintre cei mai buni oameni de pe teren in partida cu Emmen, iar statisticile sunt de partea romanului.



Razvan Marin, cifre impresionante la Ajax!



Razvan Marin a fost cel mai bun pasator de pe teren, cu 105 pase, 88 dintre ele la tintra. 39 de pase au fost trimise catre careul advers, iar 29 si-au atins tinta.

Razvan Marin a oferit si o pasa de gol pentru Huntelaar, o pasa superba peste toata apararea adversa. Insa razvan Marin a fost implicat in realitate in patru din cele cinci reusite ale lui Ajax. Mijlocasul roman si-a facut datoria si in aparare, cu 10 interceptari.

Ravan Marin are acum sanse sa fie introdus si in partida cu PAOK din Champions League, 2-2 in tur. Razvan Marin a fost criticat de Marco Van Basten dupa debutu cu Vitesse.

12,5 milioane de euro a platit Ajax pentru transferul lui Razvan Marin de la Standard Liege.