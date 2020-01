PREMIERA NEGATIVA pentru Frenkie de Jong in meciul cu Espanyol! Ernesto Valverde isi acuza jucatorul pentru remiza  

Din articol Ernesto Valverde il acuza pe de Jong

Frenkie de Jong (22 ani) a avut parte de o premiera in meciul cu Espanyol.

Mijlocasul olandez a fost eliminat pentru prima data in cariera, in derby-ul Barcelona - Espanyol, incheiat 2-2. De Jong a vazut doua cartonase galbene in mai putin de 10 minute. Primul galben l-a luat in minutul 66, dupa ce l-a impins pe "Monito" Vargas in momentul in care initia un contraatac, iar cel de-al doilea in minutul 75, dupa ce l-a tras de tricou pe Calleri.

De Jong a mai vazut un cartonas galben in acest sezon, tot in campionat, in meciul cu Osasuna, incheiat tot 2-2. Cand juca la Ajax a primit doar doua cartonase galbene in prima liga si doua in Champions League.

Cartonasul rosu al lui De Jong este cea de-a patra eliminare pe care o primeste Barceleona de la inceputul sezonului: primul a fost Clement Lenglet, urmat de Araujo si Ousmane Dembele.

#RT @brfootball: Frenkie de Jong recieves the first red card of his Barcelona career ???? pic.twitter.com/B25UDPbLs9 — Red Bun Football (@RBFutbolTweets) January 5, 2020

Ernesto Valverde il acuza pe de Jong

Antrenorul Barcelonei a oferit o declaratie dupa meci in care a spus ca eliminarea olandezului a dat peste cap echipa.



"Eliminarea lui ne-a dat peste cap si a conditionat evolutia echipei din final. La scorul de 1-2, Espanyol era obligata sa atace, iar noi le-am oferit spatiul. Puteam inchide jocul, chiar inaintea golului egalizator, Suarez a scapat singur cu Diego Lopez.

Frenkie nu l-a vazut pe Calleri venind din spate si a ales sa-l tina, in loc sa il tatoneze. A fost cat se poate de evident. In zece oameni, oricand devii vulnerabil sa primesti gol!", a declarat Ernesto Valverde, conform Mundo Deportivo.