Barcelona va juca in aceasta seara impotriva lui Juventus, in ultimul meci al grupei G din Champions League.

Barcelona 0-2 Juventus





Min. 20: GOOOOOOOL JUVENTUS! Americanul McKennie marcheaza spectaculos, dupa o centrare de la Cuadrado!

Weston McKennie just scored this goal at the Camp Nou against Barcelona. What an incredible finish! pic.twitter.com/lS4ARLtDHE — World Cup (@FlFAWC2018) December 8, 2020

Min.13: GOOOOOOL JUVENTUS! Cristiano Ronaldo marcheaza de la 11 metri!

???????? Cristiano Ronaldo has now scored 19 goals in 34 games against Barcelona in his career ????????????#UCL pic.twitter.com/y7gq46mrZz — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 8, 2020

Min. 12: Cristiano Ronaldo scoate o lovitura de la 11 metri, dupa ce a fost faultat in careu de Araujo!

Min. 1: A inceput meciul!

Echipele de start:

Lionel Messi si Cristiano Ronaldo se vor duela in al 36-lea meci direct. Fostii rivali din La Liga s-au intalnit pentru prima data in 2008, in aprilie, intr-un meci pe care Barcelona l-a jucat pe Camp Nou, impotriva lui Manchester United. Ambii fotbalisti au fost titulari in semifinala respectiva de Champions League, iar scorul final a fost 0-0.

Messi si Ronaldo s-au intalnit de 3 ori in meciurile dintre Barcelona si United, de doua ori in amicalele dintre tarile lor si de 30 ori in El Clasico. In aceasta seara va fi pentru prima data cand ce doi vor apararea intr-un Barcelona-Juventus. In meciul tur, catalanii s-au impus cu 2-0, dar Cristiano nu a putut juca din cauza infectie cu noul coronavirus.

Ultima data cand ce doi colosi s-au intalnit a fost in mai 2018, intr-un Barcelona-Real Madrid, scor 2-2. In acel El Clasico, atat Messi cat si Cristiano Ronaldo au reusit sa marcheze.

Statistica confruntarilor directe dintre Messi si Ronaldo este in favoarea argentinianului. Jucatorul Barcei a castigat de 16 ori, iar starul lui Juve are 10 victorii in palmares. Alte 9 meciuri s-au incheiat la egalitate. In istoria duelurilor dintre cei doi, Messi a inscris de 22 de ori si a oferit 15 pase decisive. Portughezul a marcat 19 reusite si a oferit o singura pasa de gol.

Messi a marcat in intreaga lui cariera pentru echipa de club si nationala 712 goluri, in timp ce Cristiano Ronaldo are 750 de reusite.

Iniantea acestui meci, Barcelona este lider in grupa cu 15 puncte. Juventus ocupa pozitia secunda cu 12 puncte si are un golaverj mai slab.