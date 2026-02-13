Cristi Chivu (45 de ani) a fost, în mod cert, cel mai mare susținător al celor de la Pisa, vineri, în partida pe care această formație a jucat-o pe teren propriu, în fața celor de la AC Milan.

Cu câteva ore înainte de marele meci, Inter – Juventus (sâmbătă, ora 21:45), Chivu și elevii săi ar fi putut primi un mare boost de moral, dacă cea mai apropiată rivală la titlu ar fi făcut un pas greșit, în deschiderea etapei cu numărul 25. Și Milan chiar a fost pe punctul de a risipi două puncte uriașe!

În Pisa – AC Milan, penultima clasată din Serie A s-a descurcat de minune. Loftus-Cheek a deschis scorul pentru oaspeți (39), iar ratarea lui Fulkrug din penalty (56) s-a răzbunat. Pentru că Pisa a egalat prin Loyola (71).

Când părea că Pisa – AC Milan se va încheia la egalitate, spre bucuria Interului, a venit golul de 2-1 pentru oaspeți. Înscris de veteranul Modric (40 de ani), în minutul 85. Și, chiar dacă Milanul a încheiat partida în zece oameni, după eliminarea lui Rabiot (90+2), trupa lui Allegri a luat toate punctele și acum așteaptă partida de sâmbătă, Inter – Juventus, la cinci puncte de lider.